Mango’s prognose na eerste helft van 2022: ‘pre-corona cijfers eind dit jaar overtroffen’

Mango heeft in het eerste half jaar van 2022 een omzet van 1214 miljard euro behaald, een stijging van bijna een vierde (24,8 procent) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo meldt Mango in een persbericht. Op basis van deze cijfers maakt het merk de prognose tegen eind van dit jaar het pre-corona omzetniveau uit 2019 (2374 miljard euro) te kunnen overtreffen.

Hoewel Mango invloed ondervond van de nieuwe coronagolf die begin dit jaar in Europa plaatsvond en vervolgd werd door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, compenseerde de heropening van de samenleving en het zonnige en relatief warme weer in het tweede kwartaal van 2022 naar eigen zeggen tot de relatief positieve cijfers.

De prestaties waren volgens het persbericht met name sterk in de Spaanse thuismarkt en Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Italië en India. In Frankrijk plant het driehonderd winkels te openen tussen nu en eind 2025. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Italië zullen er volgens het persbericht nieuwe winkels bijkomen. Voor de groei in de Verenigde Staten wordt gedeeltelijk verwezen naar de in mei geopende winkel op Fifth Avenue in New York. Ook zouden in de Verenigde Staten tegen eind 2023 veertig nieuwe winkels geopend worden. In India zouden er het komende half jaar vijftien tot twintig nieuwe winkels bijkomen.

Mango geeft in het persbericht dan ook aan belang te hechten aan hun fysieke winkels. In totaal groeide het aantal fysieke winkels van Mango in de eerste zes maanden van 2022 met 61, waarmee het modemerk nu uitkomt op 2508 fysieke winkels in totaal. Het plan is tegen het eind van 2022 met een additionele honderd verkooppunten te eindigen, een totaal van meer dan 2600.

Tot slot meldt Mango hun investeringen sterk te willen verhogen, waarbij de verwachting ligt op een totale investeringssom van 124 miljoen euro in 2022, een verdriedubbeling in vergelijking met 2021. Investeringen zouden met name gebruikt worden voor de openingen van nieuwe winkels, het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het verbeteren van de logistiek.