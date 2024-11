Mango schrapt mulesing uit waardeketen

De Spaanse modegigant Mango stemt ermee in om mulesing uit de waardeketen te schrappen, nadat dierenwelzijnsorganisatie Four Paws grote druk uitoefende. Het bedrijf heeft de Brand Letter of Intent van Four Paws ondertekend en voegt zich daarmee bij de 90 internationale modemerken die dit al hebben gedaan.

Mango verplicht zich hiermee om tegen 2030 alleen nog gecertificeerde wol in te kopen die vrij is van het versnijden van levende lammeren, een beslissing die komt na drie jaar van “intensieve gesprekken”, zei Four Paws’ campagneleider voor wol, Rebecca Picallo Gil.

De intentieverklaring van het merk is een bredere oproep aan de Australische wolindustrie, die goed is voor meer dan 80 procent van de inkoop van Merinowol voor de wereldwijde mode-industrie, om een verbod in te stellen op mulesing - een gruwelijke praktijk waarbij delen van de huid van het schaap worden afgesneden zonder adequate verdoving. Deze procedure wordt “noodzakelijk geacht” om vliegenplagen tegen te gaan, omdat de rimpels in de huid van het schaap een ideaal onderkomen vormen voor vliegen die een pijnlijke plaag veroorzaken. Deze praktijk is momenteel nog legaal in het land.

Als alternatief stelt Four Paws voor om schapen te fokken die een normaal postuur hebben en resistent zijn tegen vliegensteken, en om de dieren op de juiste manier te behandelen, om zo af te stappen van het versnijden van levende lammeren.

In haar verklaring zei Gil: “De verschuiving naar meer dierenwelzijn voor zo'n belangrijke speler in de fast fashion sector [Mango] is ook een signaal voor andere concurrenten om dit voorbeeld te volgen. De Australische wolindustrie kan niet langer het grote aantal merken negeren dat deze wereldwijde beweging steunt. Ze moet eindelijk een einde maken aan deze verouderde en extreem pijnlijke procedure voor Merino lammeren en overstappen op pijnvrije alternatieven.”