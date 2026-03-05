Mango sluit opnieuw een historisch jaar af met recordomzet en een groei van 13 procent

De Spaanse modemultinational Mango presenteert vanochtend de resultaten van het afgelopen boekjaar 2025. Het bedrijf sluit het jaar af met een nieuwe recordomzet. Het bedrijf behaalde een omzet van 3,7 miljard euro, een stijging van 13 procent ten opzichte van 2024. Dat jaar was ook al een recordjaar, maar met een gematigder groei.

Het bedrijfsresultaat (EBITDA) bedroeg 722 miljoen euro, een stijging van 13 procent. De nettowinst bereikte 242 miljoen euro, een toename van 11 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Hiermee verstevigt het bedrijf zijn winstgevendheid.

Toni Ruiz, voorzitter en CEO van Mango, benadrukt in het persbericht van het bedrijf dat ze “een complex jaar hebben omgezet in een buitengewoon jaar, met recordresultaten voor onze belangrijkste indicatoren en een duurzame versterking van onze winstgevendheid”. Hij voegt tevreden toe dat “deze mijlpalen de weerspiegeling zijn van een bedrijf dat zijn bedrijfsmodel heeft weten te consolideren en zijn waardepropositie met een duidelijke wereldwijde ambitie heeft uitgedragen”.

De omzetstijging in 2025 is te danken aan de uitbreiding van het fysieke winkelnetwerk en de versterking van het online kanaal. Dit laatste is nu goed voor bijna een derde van de totale groepsomzet.

Gedurende het jaar opende Mango meer dan 260 verkooppunten en voltooide het 86 renovaties. De totale winkeloppervlakte bedraagt nu bijna 900.000 vierkante meter in meer dan 120 markten. Spanje, Frankrijk, Turkije, Duitsland en de Verenigde Staten blijven de belangrijkste markten. Samen zijn ze goed voor 78 procent van de wereldwijde omzet.

Deze uitbreiding werd ondersteund door een recordinvestering van 225 miljoen euro. Het geld is voornamelijk bestemd voor de renovatie en optimalisatie van winkels, de ontwikkeling van de Mango Campus en de versterking van de technologische en logistieke capaciteiten van het bedrijf.

De Woman-collectie blijft de verkoop aanvoeren met 79 procent van de omzet. Man, Kids, Teen en Home zijn samen goed voor de overige 21 procent.

Voor 2026 handhaaft Mango zijn strategie van internationale expansie en de balans tussen fysieke en digitale kanalen. Tegelijkertijd blijft het bedrijf duurzaamheidscriteria integreren in zijn collecties. Momenteel heeft 80 procent van de gebruikte vezels een lagere milieu-impact, waarvan 32 procent afkomstig is van gerecyclede materialen.