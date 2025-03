Mango ziet groei vertragen, maar winst stijgt met 27 procent in 2024

De Spaanse modegigant Mango heeft de resultaten over het afgelopen fiscale jaar 2024 bekendgemaakt. Het bedrijf boekte een recordomzet en -winst, met een omzet van ruim 3,3 miljard euro en een nettowinst van 219 miljoen euro.

Volgens het bedrijf, opgericht door Isak Andic, zijn dit de eerste jaarresultaten die Toni Ruiz presenteert als voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur. Mango sloot 2024 af met een totale omzet van 3,3 miljard euro. Dit is een stijging van 7,57 procent ten opzichte van de 3,1 miljard euro in 2023. De groei ten opzichte van 2019, het laatste jaar zonder corona-effecten, bedraagt 40,64 procent (2,4 miljard euro). De groei vlakt wel af, vergeleken met de omzetstijging van 15,5 procent in 2023.

De ebitda steeg tot 636 miljoen euro (plus 19,3 procent), wat resulteerde in een nettowinst van 219 miljoen euro. Dit is een verbetering van 27,3 procent ten opzichte van de 172,1 miljoen euro van vorig jaar en een stijging van 943 procent ten opzichte van de 21 miljoen euro in 2019.

Toni Ruiz, voorzitter en algemeen directeur van Mango, benadrukt de positieve resultaten over 2024. De omzet steeg met 7,6 procent en de winstgevendheid verbeterde aanzienlijk. Dit toont de aantrekkelijkheid van de waardepropositie en de soliditeit van het businessmodel aan. Mango heeft geïnvesteerd in het verbeteren van de winkels, technologie, logistiek en de nieuwe campus. Volgens Ruiz bevindt Mango zich in de beste fase van zijn geschiedenis en investeert het om een nieuwe groeifase in te luiden.

Meer internationale focus en record investeringen

De dameslijn blijft de belangrijkste bron van inkomsten (79 procent van het totaal). De heren-, kinder- en tienerlijnen vertegenwoordigen samen de overige 21 procent van de inkomsten.

Online verkopen vertegenwoordigen ongeveer een derde van de totale omzet, bijna 1,1 miljard euro, een lichte stijging ten opzichte van de ruim één miljard euro in 2023. De fysieke winkels blijven de grootste bron van inkomsten met een omzet van circa 2,2 miljard euro. Mango investeerde fors in de uitbreiding en renovatie van het winkelnetwerk, met een investering van 219 miljoen euro (plus 17 procent) in 2024. Dit is de grootste investering ooit en onderdeel van de 600 miljoen euro die is gereserveerd voor investeringen in het strategisch plan tot 2026. Het afgelopen jaar werden meer dan 260 winkels geopend, met als doel 500 nieuwe verkooppunten te openen tussen 2024 en 2026. Mango heeft nu bijna 2.850 winkels in meer dan 120 markten.

Spanje vertegenwoordigde 22 procent van de totale omzet van Mango in 2024. De internationaliseringsstrategieën werpen hun vruchten af, met een afname van het aandeel van de Spaanse markt en een groei van de internationale verkopen. De internationale verkopen zijn gestegen van 71 naar 78 procent van de totale omzet in 2024.