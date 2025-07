Mango's omzet stijgt met twaalf procent

Madrid – De Spaanse modemultinational Mango heeft zojuist zijn verkoopcijfers bekendgemaakt voor de afsluiting van het eerste halfjaar van het huidige boekjaar 2025. Een eerste helft van het jaar die het bedrijf, onder leiding van Toni Ruiz, heeft afgesloten met een opvallende tweecijferige groei.

Volgens de informatie die Mango zelf heeft verstrekt, heeft het Spaanse bedrijf het eerste halfjaar van 2025 afgesloten met een totale omzet van 1,7 miljard euro. Dit bedrag vertegenwoordigt een omzetgroei van 12 procent (14 procent bij constante wisselkoersen) ten opzichte van de 1,5 miljard euro die het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar verdiende.

"In een sectorale, macro-economische en geopolitieke omgeving van instabiliteit bevestigen de positieve resultaten van het eerste halfjaar de robuustheid van ons model en versterken ze onze strategie", benadrukte Toni Ruiz, president en CEO van Mango, in een openbare verklaring. "We blijven groeien met een langetermijnvisie, met een onderscheidende waardepropositie die goed wordt ontvangen door onze klanten wereldwijd", aldus Ruiz. Hij noemde dit de belangrijkste pijlers van een strategie die heeft geleid tot een "continue verbetering van de verkoopkanalen" van het bedrijf.

Positieve groei per kanaal, markt en bedrijfslijn

Bij een nadere analyse van de prestaties van Mango in het eerste halfjaar, wat betreft de ontwikkeling per bedrijfslijn, gaf het bedrijf alleen aan dat er een "toename in de verkoop van de verschillende bedrijfslijnen" was, maar zonder bedragen te noemen. Mango heeft de lijnen women, men, kids, teen en home.

Wat betreft de verkoopkanalen benadrukte Mango de positieve ontwikkeling van het online kanaal. De online verkoop vertegenwoordigde 21 procent van de totale halfjaarlijkse omzet van het bedrijf, met 535,68 miljoen euro, tegenover 33 procent in het voorgaande jaar, met 509,19 miljoen euro. Deze groei vond plaats terwijl het bedrijf tegelijkertijd zijn fysieke winkelnetwerk bleef uitbreiden, met dertig renovaties en achtenzeventig netto openingen in dit eerste halfjaar van 2025. Mango sloot het halfjaar af met 2.925 verkooppunten in meer dan 120 markten, waarvan 1.800 eigen winkels en franchisewinkels, en de resterende circa 1.100 shop-in-shops.

Qua marktprestaties sloot Mango het halfjaar af met 78 procent van de totale omzet afkomstig uit internationale activiteiten, goed voor 1,34 miljard euro. Een aanhoudende ontwikkeling, net als het aanhoudende belang van de vijf belangrijkste markten, die dezelfde reeks als vorig jaar herhalen: Spanje, Frankrijk, Turkije, Duitsland en de Verenigde Staten zijn in die volgorde de belangrijkste markten van Mango qua omzet. Het bedrijf streeft ernaar om de Verenigde Staten tegen 2026 tot een van zijn drie grootste markten te maken.

Aanpassingen in de directie

In een periode die getekend bleef door het overlijden van Isak Andic, oprichter, grootaandeelhouder en niet-uitvoerend voorzitter van Mango, bracht het Spaanse bedrijf in het eerste halfjaar "orde" in zijn belangrijkste organisatie structuren. Toni Ruiz, de CEO, werd bevestigd als de nieuwe president van Mango en Jonathan Andic als vicepresident, waarna Jonathan Andic kort daarna de directie verliet. Deze veranderingen vonden plaats terwijl Manel Adell werd benoemd tot nieuwe onafhankelijke bestuurder van het bedrijf, gevolgd door de benoeming van Helena Helmersson, die begin deze week door Mango werd aangekondigd.

Samenvatting Mango rapporteerde een omzetgroei van 12 procent in het eerste halfjaar van 2025, tot 1.728 miljoen euro.

Het online kanaal vertegenwoordigde 21 procent van de totale omzet, terwijl het bedrijf zijn fysieke netwerk uitbreidde met achtenzeventig netto openingen.

Spanje, Frankrijk, Turkije, Duitsland en de Verenigde Staten zijn de belangrijkste markten van Mango, met als doel de Verenigde Staten tegen 2026 tot een van de drie grootste markten te maken.