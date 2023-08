Manhattan Associates: Consument hecht waarde aan duurzame verzendoptie

Dat men vaker online winkelt, is ondertussen wel algemeen bekend. Maar, dat consumenten verwachten dat bedrijven op die kanalen op duurzaamheid inzetten, klinkt wellicht nieuw in de oren. Uit onderzoek van Manhattan Associates blijkt dat één op de zes Nederlandse consumenten waarde hecht aan transparantie op gebied van milieu-impact en op de hoogte wil zijn van de meest duurzame verzendoptie.

Uit onderzoek blijkt dat 67 procent van de Nederlandse consumenten minimaal één keer per maand iets online bestelt. Zo’n 17 procent zegt zelfs iedere week iets via een webshop te kopen. Maar online winkelen mag volgens de respondenten geen negatief effect hebben op het milieu. Zeven op de tien consumenten geeft namelijk aan het belangrijk te vinden dat bedrijven hun activiteiten duurzamer maken, aldus Manhattan Associates. Ruim 58 procent wil bovendien dat organisaties uitgebreid en transparant communiceren over de inspanningen die ze leveren.

Ook blijkt uit het onderzoek dat consumenten een duurzame levering kiezen boven een snelle levering. Zo’n 67 procent van consumenten geeft aan dat zij verwacht dat webshops klimaatvriendelijke bezorg- en retourmogelijkheden aanbieden en 57 procent verwacht dat online verkoopkanalen hen actief bewust maken van de meest duurzame verzendoptie.

Niet alleen bij de bezorging speelt duurzaamheid een rol, ook het retourproces moet volgens Nederlanders op een duurzame manier kunnen. Zo zegt 69 procent belang te hechten aan de duurzame levenscyclus van producten die ze aankopen. Zo moeten bedrijven geretourneerde items bijvoorbeeld recyclen en moeten bedrijven consumenten de mogelijkheid geven het item eerst te repareren in plaats van terug te sturen, aldus het onderzoek.