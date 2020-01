Mannenmodezaak Dakota & Co failliet - eigenaar wil snelle doorstart

Troost Vogel Fashion B.V. is op 31 december failliet verklaard, zo blijkt uit documenten op Faillissementsdossier. Het bedrijf handelt onder de naam Dakota & Co, bekend van de mannenmodezaak in Vlaardingen, Spijkenisse en Oud-Beijerland.

Eigenaar Ruben Vogel meldt tegen het Algemeen Dagblad dat druk gesproken wordt over een mogelijke doorstart. Volgens de eigenaar is de reden van de problemen bij het bedrijf een gebrek aan klandizie bij zijn andere winkels, de Vero Moda en Jack & Jones die hij exploiteerde in het centrum van Spijkenisse, zo meldt het AD. Deze twee winkels sloten al eerder.

De winkels waren gisteren nog open maar moeten tijdelijk dicht voor inventarisatie.