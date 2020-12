Manolo Blahnik meldt record omzet van 45.3 miljoen euro in 2019 aan

Het luxe schoenenlabel Manolo Blahnik behaalde in 2019 een recordomzet van 45,3 miljoen euro, dat meldt Women’s Wear Daily (WWD) na aanvraag van een financieel statement. Het bedrag is een mijlpaal voor het bedrijf, dat onlangs een vijfjarig herstructurerings- en investeringsprogramma voltooide, een Italiaanse fabriek kocht en controle over zijn Amerikaanse activiteiten nam.

Na aanvraag van WDD zei Companies House, het Britse bedrijfsregister, dat de omzet van het in Londen gevestigde bedrijf met 17 procent was gestegen, met een sterk balans en een positieve netto vermogenspositie. Daarnaast meldde het bedrijf dat hoewel 2020 een moeilijk jaar was, de e-commereverkopen een groei met drie cijfers laten zien en dat de vraag naar voorjaarscollecties van 2021 erg groot is. Het bedrijf ligt daarnaast ook op schema om volgend jaar zijn flagship store in Manhattan te openen.

Het bedrijf dankt de stijging van 2019 aan verbeterde detailhandel, groothandel en online verkoop. “Retail profiteerde van de opening van de eerste boetiek in Parijs en een volledig handelsjaar voor de boetiek in Genève en de herenboetiek in Londen, naast nieuwe zelfstandige winkels in Taiwan en Japan onder de distributeur Bluebell Group,” aldus Companies House tegen WWD.

De winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie daalde tot 6,8 miljoen euro als gevolg van ‘zware investeringen’. De merkwaarde had een impact op het nettoresultaat, waarbij het bedrijf slingerde naar een verlies vóór belastingen van 4,5 miljoen euro, vergeleken met een winst vóór belastingen van 7,5 miljoen euro vorig jaar, zo meldt WWD. De groep zei dat het balans sterk is, met een positieve nettovermogenspositie van 83,9 miljoen euro en een gezonde liquiditeitsratio van 5,86.

Manolo Blahnik creëert luxe schoenen voor mannen en vrouwen, welke worden ontworpen door de gelijknamige Spaanse ontwerper. Het label beschikt over winkels in verschillende markten, waaronder Singapore, China en diverse Europese landen.

Beeld: Manolo Blahnik/The Wallace Collection