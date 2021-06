Manufy start crowdfunding om verder te groeien en streeft naar volledige supply chain

Manufy, het platform voor duurzame kledingproductie in Europa, heeft haar deuren geopend voor groot publiek en houdt een crowdfundingsactie, zo luidt het persbericht. De Nederlandse start-up ging in september 2020 live voor producenten en in december 2020 voor kledingmerken. FashionUnited sprak Michiel Dicker, mede-oprichter van Manufy, telefonisch over de stand van zaken.

Het idee van deze start-up ontstond toen Rob ten Hoove, mede-oprichter Manufy en mede-oprichter van loungewearlabel Pockies, moeite had een goede duurzame productiepartner in Europa te vinden, zo staat in het persbericht. De twee bedachten een platform waarin Europese kledingproducenten en modemerken makkelijker de weg naar elkaar kunnen vinden. ‘We merkten tijdens de coronapandemie dat de vraag naar een dergelijk platform toenam, omdat Europese producenten online ondervertegenwoordigd zijn’, vertelt Dicker telefonisch. Daarnaast gingen modebeurzen niet door en werd het bezoeken van agentschappen ook niet makkelijk. ‘Een geluk bij een ongeluk dat wij een plek hebben gecreëerd waar producenten zich kunnen laten zien.’

Manufy moet ervoor zorgen dat Europese producenten een online plek krijgen om gevonden te worden voor modemerken. ‘Het platform beschikt over een realtime vertaling, waardoor het de drempel verlaagt tussen het merk en de producent om met elkaar te communiceren’, meldt Dicker. Het aanmelden bij het platform is simpel: er moet een account aangemaakt worden met een mailadres en een wachtwoord. Als producent moet men aangeven in welk land de productie plaatsvindt. Als merk is het platform gratis te gebruiken. Zij kunnen een ‘request for quotation’ (productie aanvraag) plaatsen op de pagina. Producenten kunnen hierop reageren tegen een betaling van een credit. Deze credit kost zo’n vijf euro. Op die manier komen producenten en merken met elkaar in contact. ‘Uiteindelijk is het zo berekend dat producenten met vijf à tien credits een productie kunnen binnenslepen. Dat is altijd nog vele malen goedkoper en makkelijker dan dat je op een beurs staat’, aldus Dicker.

Michiel Dicker: ‘Manufy zet Europese producenten online in de spotlight’

De Nederlandse start-up heeft op dit moment 17.000 gebruikers en ongeveer 1000 actieve, gecertificeerde producenten. Nederland telt zo’n 231 modemerken die aangesloten zijn aan het platform, vertelt Dicker. Daarnaast is Manufy populair in Zweden, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië. België telt zo’n 84 modemerken. Op productiegebied komt zo’n 35 procent van de producenten uit Duitsland, 10,7 procent uit Frankrijk, 9,9 procent uit Italië, 8,9 procent uit Polen en 8,4 procent uit Spanje.

‘Er komen dagelijks zo’n vier, vijf producenten bij en we zijn volop bezig het platform te laten groeien en ontwikkelen middels de crowdfunding die nu loopt’, vertelt Dicker. De crowdfunding wordt ingezet op drie manieren: als marketingtool, om de doelgroep bij het platform te betrekken en om geld te genereren voor de verdere ontwikkelingen. Zo’n veertig procent van de investering gaat naar het ontwikkelingsteam, de ‘customer experience’ en de marketing om de diensten draaiende te houden. ‘Manufy is nu alleen nog het eerste deel van de supply chain, maar we streven ernaar alle aspecten van de supply chain te beheren’, aldus Dicker. Manufy streeft een bedrag binnen te halen van 200.000 euro. Op het moment van bellen is de tussenstand 172.000 euro. Het lijkt erop dat Manufy het doel net voor of na het weekend zal halen. Na de 200.000 euro bereikt te hebben, zal het platform het doel aanpassen naar een half miljoen euro. Op korte termijn zal Manufy inspelen op de behoeften van de doelgroep door intensief in contact te blijven. Op middellange termijn wil Manufy niet alleen als ontmoetingsplaats voor merken en producenten dienen, maar wil het platform ook alle stappen van de supply chain beheren, zoals de transport. Op de lange termijn noemt Dicker een ambitieus plan: ‘Uiteindelijk willen we het platform aanbieden in andere industrieën. Een hele lichte oriëntatie bracht ons op het idee de voedselindustrie en de houtindustrie te betreden. De houtindustrie maakt een heel goede kans. Dit zijn echter nog dromen die nog even moeten wachten. Eerst focussen op het Manufy in de kledingindustrie’.