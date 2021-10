Marc O’Polo onthult rebranding en FW21 campagne in Parijs 

Parijs - Tijdens een evenement in Parijs onthulde het Zweeds-Duitse premium merk Marc O’Polo de FW2021 campagne, die tevens de start vormt van een rebranding. Binnen de nieuwe strategie ligt meer focus op moderniteit, duurzaamheid en jeugdigheid.

De campagne werd bij de Ellia Art Gallery onthuld aan een publiek van driehonderd genodigden uit de internationale modewereld. De campagnevideo, geschoten door regisseur en fotograaf Jonas Lindstroem, draagt de titel ‘It’s On Us’ (Het is aan ons, red.). Het is voor het eerst in de geschiedenis van het merk dat duurzaamheid een prominente rol speelt. In de video ligt de focus op outerwear, zoals de iconische puffers met Responsible Down Filling.

In de campagne is een jonge cast te zien die door een weids landschap rent, met op de achtergrond enorme bossen, woeste rivieren en hoge bergen. De volledige campagne is overigens CO2-neutraal; in samenwerking met ClimatePartner is alle uitstoot gecompenseerd.

Eerder dit jaar kondigde Marc O’Polo aan om in 2025 klimaatneutraal te willen zijn. Momenteel is zeventig procent van alle producten duurzaam, aldus het merk. Het doel is om dat percentage te verhogen naar honderd procent tussen nu en 2023.

Internationale focus en een nieuw winkelconcept

“Dit is een echte internationale rebranding,” zegt Marc O’Polo’s directeur marketing en groei, Sandro Schramm, tegenover FashionUnited. “Alles wat we doen moet bijdragen aan de begeerlijkheid van ons merk, waarbij we ons voornamelijk richten op een jongere doelgroep. Daarnaast moet het ons internationaler maken. Dat is voor ons essentieel.” Het merk streeft ernaar om “een begrip te worden als het gaat om moderne, casual en duurzame lifestylemerken in het internationale premium segment”, aldus Schramm. “In sommige markten zijn we al op dat punt, maar nog niet overal.”

Voor komend jaar heeft Marc O’Polo het mediabudget met veertig procent verhoogd. Op die manier hoopt het merk de naamsbekendheid te vergroten in andere landen, waaronder Nederland: een belangrijke markt voor het label, waar inmiddels ruim tweehonderd verkooppunten zijn voor zowel de heren- als damescollectie.

In Nederland heeft Marc O’Polo voor het eerst een grote mediacampagne gelanceerd. Voorheen deed het merk dit alleen in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland).

“De DACH-regio is onze grootste markt en we zien hier nog veel potentie voor groei, zowel voor de herencollecties als voor Marc O’Polo Denim. Toch hebben we het mediabudget hier verlaagd en zetten we nu in op internationale markten waar we veel potentie zien.”

Andere markten waar Marc O’Polo het mediabudget verhoogt zijn België, Frankrijk, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Tsjechië en Zwitserland.

Voor de uitrol van het nieuwe winkelconcept hanteert Marc O’Polo dezelfde internationale aanpak. “We openen in korte tijd nieuwe shop-in-shops, met name op internationaal niveau”, aldus Schramm. Zo opende Marc O’Polo afgelopen week een nieuwe shop-in-shop bij Galeries Lafayette in Parijs. Eind dit jaar moet het merk meer dan 7.500 vierkante meter winkeloppervlak hebben dat is ingericht volgens het nieuwe concept.

Hoewel het bedrijf vooralsnog geen fysieke winkels heeft in Groot-Brittannië, vertelt Schramm dat het ‘’absoluut een markt is die onze interesse heeft’’. Al is er momenteel geen concrete planning voor het betreden van deze markt. “We kijken nauwkeurig naar de opties en zoeken uit wie een goede match zijn voor eventuele samenwerkingen.”

Jongere doelgroep en een make-over voor menswear

Naar aanleiding van een groot onderzoek in de DACH-regio naar de begeerlijkheid van het merk besloot Marc O’Polo de herencollectie nieuw leven in te blazen. “We hebben ons strategische huiswerk gedaan en de ontwerpstrategie veranderd,” vertelt Schramm. “We willen dat onze collecties nog beter voldoen aan de voor ons merk kenmerkende pijlers als contemporary casual, Scandinavisch minimalisme en duurzame innovatie.”

De lente-zomer 2022 menswear collectie vormt de aftrap. Momenteel wordt ook gewerkt aan een soortgelijke strategie voor womenswear en Marc O’Polo Denim.

Een andere belangrijke focus van het merk is om jongere consumenten (tussen de 20 en 44 jaar) aan te trekken. Een manier om dat te bereiken is door samen te werken met influencers, wat het merk zelf ‘’van groot belang’’ noemt. Dit bleek ook tijdens het evenement in Parijs, waar veel jonge content creators aanwezig waren. Het budget bestemd voor influencers heeft het merk naar eigen zeggen met ongeveer 20 procent verhoogd.

Eind vorig jaar kondigde Marc O’Polo aan dat het ernaar streeft de jaaromzet te verdubbelen tot een totaal van een miljard euro. Het merendeel van de omzet moet behaald worden in internationale markten. Het merk heeft niet bekendgemaakt binnen hoeveel tijd het doel behaald moet worden.

Samenvattend concludeert Schramm het volgende over de nieuwe campagne: “Het is de eerste keer dat we een marketingcampagne hebben gelanceerd van deze proporties. We hebben het mediabudget verhoogd en onze product- marketing- en distributiestrategie aangepast op het nieuwe winkelconcept. Dit is het moment om naar buiten te treden met onze grote marketingcampagne waarmee we mensen vertellen: Dit is het nieuwe Marc O’Polo.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking: May-Anne Oltmans.