Marc O’Polo slaat handen ineen met Circular.fashion

Marc O’Polo slaat de handen ineen met het Duitse adviesbureau Circular.fashion, zo meldt Marc O’Polo in een persbericht. Het merk gaat de samenwerking aan om dichter tot hun circulariteit doelstellingen te komen, waaronder ook het doel voor op de langere termijn: klimaatneutraliteit.

Circular.fashion is een Duits adviesbureau voor circulaire mode dat eigen circulaire ontwerp criteria heeft opgesteld: de Circular Design Criteria. Deze dienen volgens Ina Budde, algemeen directeur van Circular.fashion, als gemeenschappelijke definitie voor de industrie en helpen merken doelen te stellen en vooruitgang te meten, zo legt ze in het persbericht uit.

Marc O’Polo produceerde in het verleden al een aantal producten die voldoen aan de door Circulair.fashion opgestelde criteria. Het aandeel gecertificeerde kleding zal als onderdeel van de samenwerking de komende jaren verder toenemen. “Wij helpen [Marc O’Polo] bij de implementatie van recyclingvereisten en circulaire materialen”, aldus Budde.

Marc O'Polo’s hoofd product management, Susanne Schwenger, deelt in het persbericht over de samenwerking: "Als premiummerk moeten we ernaar streven natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen te behouden. Producten moeten tijdens hun levensduur hun waarde behouden en daarna opnieuw als grondstof dienen. Dit is niet alleen ecologisch maar ook economisch duurzaam.”

Marc O’Polo kondigt in hetzelfde persbericht verder aan dat het de afgelopen weken ook een verhuurmodel testte dat de circulariteit van het merk in de toekomst verder zou kunnen vergroten. Het is nog niet bekend of het verhuurmodel ook daadwerkelijk doorgevoerd zal worden.