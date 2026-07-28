Marc O'Polo breidt ledenprogramma uit tot internationale brand community

Marc O'Polo zet zijn in 2019 gelanceerde klantenbindingsprogramma om in een internationale brand community. Deze start op 3 augustus in elf Europese markten.

Het programma biedt leden exclusieve voordelen, content en ervaringen en verbreedt de merkbeleving tot buiten de aankoop, zo meldt Marc O'Polo dinsdag. Sinds de introductie van het ledenprogramma in 2019 hebben twee miljoen klanten zich geregistreerd. De leidraad voor de doorontwikkeling is “Love for the Product”.

De Marc O'Polo Community is vanaf 3 augustus beschikbaar in de winkels en outlets van het merk, in deelnemende franchisewinkels en in de onlineshop. Bij de lancering wordt het programma geïntroduceerd in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Frankrijk, Nederland, België, Polen, Tsjechië en Roemenië.

Het combineert een flexibel puntensysteem volgens het ‘earn and burn’-principe (punten sparen en inwisselen) met community-niveaus, exclusieve voordelen en spelelementen zoals uitdagingen en badges. Leden kunnen punten verzamelen door onder andere duurzaam gedrag of deelname aan community-acties. Hiermee bereiken ze nieuwe niveaus en spelen ze digitale onderscheidingen vrij.

“Met de Marc O'Polo Community creëren we een plek voor iedereen die onze liefde voor hoogwaardige producten en Scandinavisch design deelt”, zegt Dirk Schneider, verkoopdirecteur van Marc O'Polo. “Het gaat ons erom mensen samen te brengen, inspiratie te bieden en de uitwisseling met onze community nog levendiger te maken.”

Op termijn wordt het aanbod ook onderdeel van de Marc O'Polo Shopping App en verbindt het de contactpunten van het merk nauwer met elkaar. Extra functies, meer voordelen en de introductie in bijkomende markten staan gepland.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.