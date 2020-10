Marchon Eyewear en Converse tekenen licentieovereenkomst voor brillenlijn

Marchon Eyewear, een van de grootste brillenbedrijven ter wereld, en Converse Inc., het iconische Amerikaanse schoenenmerk, hebben vandaag in een persbericht aangekondigd dat ze een exclusieve langdurige licentieovereenkomst hebben gesloten. De merken gaan samen een nieuwe brillencollectie ontwerpen.

De samenwerking zal begin januari 2021 van start gaan. Vooral de befaamde Chuck Taylor All Star en Pro Leather kenmerken van Converse Inc. zullen terugkeren in de motieven en design elementen van de nieuwe brillen.

Nicola Zotta, CEO van Marchon Eyewear, laat zich in het persbericht enthousiast uit over de nieuwe licentieovereenkomst.: “We kijken uit naar het ontwerpen van een unieke brillen collectie die de stijl en authenticiteit van Converse zullen uitstralen, en dat we deel mogen uitmaken van dit progressieve merk.”

Marchon Eyewear, Inc. verkoopt zijn producten onder verschillende merknamen als Calvin Klein, Chloé, G-Star RAW, Karl Lagerfeld, Lacoste, Liu Jo, Longchamp, Marchon NYC, Marni, MCM, Nautica, Nike, Nine West, Salvatore Ferragamo en Skaga. Marchon distribueert haar producten via 80.000 verkooppunten in meer dan 100 verschillende landen. De nieuwe collectie zal wereldwijd verkocht worden in verschillende brillenspeciaalzaken, en online op eyeconic.com.