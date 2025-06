Marcolin en Guess verlengen licentie tot 2040

Marcolin en Guess, Inc. hebben hun exclusieve licentieovereenkomst voor het ontwerp, de productie en de wereldwijde distributie van zonnebrillen en brillen op sterkte van de merken Guess en Marciano vervroegd verlengd. De samenwerking, die eerder liep tot 2030, is verlengd tot 2040.

“We zijn enthousiast over deze vervroegde verlenging. Het bevestigt de solide basis en de waarde van onze samenwerking. Guess is een van onze topmerken en een wereldwijd erkend lifestyle-icoon”, benadrukte Fabrizio Curci, CEO en algemeen directeur van Marcolin, in een persbericht.

“Met de verlenging van deze overeenkomst werken we bijna een halve eeuw samen. Dit getuigt van de grote betrokkenheid en het diepe vertrouwen die onze samenwerking kenmerken. Ik ben enthousiast over de succesvolle toekomst die ons te wachten staat”, voegde Paul Marciano, medeoprichter en creatief directeur van Guess, toe.

Marcolin is opgericht in 1961 in het hart van de Italiaanse brillenindustrie in Veneto. Het bedrijf sloot 2024 af met een netto-omzet van 545,8 miljoen euro.