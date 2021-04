Marcolin Group en Dsquared2 zetten punt achter partnerschap

De Italiaanse brillengigant, Marcolin Group, zet een punt achter de licentieovereenkomst voor het ontwerp, de productie en globale distributie van Dsquared2 zonnebrillen en optische monturen, dat laat Marcolin in een persbericht weten.

Marcolin Group droeg sinds 2008 tot de dag van vandaag bij aan de ontwikkeling van de eyewear-collctie van Dsquared2 in het portfolio op wereldniveau, zo is te lezen. Na ruim tien jaar samen te werken, besloten beide partijen samen hun partnerschap te beëindigen op 30 juni 2021.

De Italiaanse brillengigant behoort naar eigen zeggen bij de wereldleiders in de eyewear-industrie. De portefeuille van de groep bevat merken zoals Web, Marcolin en Viva en merken onder licentie van Tom Ford, Guess, Adidas Sport, Adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax, Ermenegildo Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Barton Perreira, Tod’s, Emilio Pucci, BMW, Swarovski, Dsquared2, MAX & Co., Diesel, Covergirl, Kenneth Cole, Timberland, GANT, Harley-Davidson, Marciano, Skechers en Candie’s. Marcolin Groep verkoopt haar producten in meer dan 125 landen, zo meldt het persbericht.