Marcolin overgenomen door Californische Vsp Vision

Vsp Vision heeft een definitieve overeenkomst getekend voor de overname van Marcolin. De overname is van Pai Partners, een private-equityfirma, en andere minderheidsaandeelhouders. De overname van Marcolin is een significante investering in de sector door het Californische Vsp Vision. ‘Hiermee kan Vsp Vision nog meer waarde bieden aan haar stakeholders’, aldus een persbericht.

Marcolin, opgericht in 1961 in het hart van de Italiaanse brillenindustrie, distribueert haar brillencollecties in meer dan 125 landen. Het portfolio van luxe- en lifestylemerken omvat onder andere Tom Ford, Zegna, Christian Louboutin, Ic! berlin en Max Mara.

De transactie wordt naar verwachting afgerond in het vierde kwartaal van 2025

‘De overname van Marcolin is een voorbeeld van onze toewijding aan gerichte groei’, zegt Michael Guyette, president en CEO van Vsp Vision. Het bedrijf is gevestigd in Rancho Cordova, Californië. ‘Deze overname biedt meer waarde aan onze leden, klanten, artsen en belangrijke gebruikers. Met een portfolio met enkele van 's werelds meest gewaardeerde merken en geavanceerde interne productieprocessen, zal Marcolin ons bestaande aanbod, gedistribueerd via het merk Marchon Eyewear, aanzienlijk uitbreiden. Zo kunnen we brillen van de hoogste kwaliteit blijven leveren die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van een groeiend wereldwijd klantenbestand.’

‘We delen dezelfde passie en de wens om producten van de hoogste kwaliteit te leveren aan een zo breed mogelijk publiek’, aldus Fabrizio Curci, CEO en algemeen directeur van Marcolin. ‘Toetreding tot Vsp Vision is de ideale keuze voor ons succesvolle traject. We willen onze expertise bundelen, de ambachtelijke productie waarderen, innovatieve producten en complementaire portfolio's ontwikkelen en onze geografische aanwezigheid versterken. Ons doel is om onze klanten het beste te bieden op het gebied van producten en service.’