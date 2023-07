Marcolin rondt overname af van dochteronderneming in Mexico

Het Italiaanse brillenbedrijf Marcolin heeft maandag de overname van haar dochteronderneming in Mexico afgerond, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De overname is onderdeel van de bedrijfsstrategie om de aanwezigheid in belangrijke markten te vergroten.

Marcolin heeft de resterende 49 procent van de aandelen van de joint venture overgenomen. Marcolin Mexico zal vanuit haar eigen dochteronderneming in Mexico City de lokale belanghebbenden nauw blijven ondersteunen en tegelijkertijd het de respons op de behoeften van de klanten verder verbeteren en versnellen, zo is te lezen.

Het netwerk van Marcolin bestaat uit vijftien locaties wereldwijd; in Europa, Rusland, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië, één joint venture en distribueert zijn producten in meer dan 125 landen.