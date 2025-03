Marcolin verhoogt winstgevendheid in 2024 ondanks economische tegenwind

Het Italiaanse brillenbedrijf Marcolin heeft de jaarrekening voor 2024 goedgekeurd. Uit de financiële resultaten van het afgelopen boekjaar (eindigend op 31 december 2024) blijkt dat de brillengigant zijn groei voortgezet en zijn winstgevendheid verder versterkt, ondanks wereldwijde geopolitieke onzekerheden en complexe marktomstandigheden.

Samenvatting Marcolins aangepaste EBITDA steeg in 2024 met 10,2 procent tot 85 miljoen euro.

Ondanks een lichte daling in de netto-omzet (545,8 miljoen euro), verbeterde de winstgevendheid.

De omzet in de EMEA-markt groeide met 6,2 procent, terwijl de omzet in Noord- en Zuid-Amerika daalde met 7,1 procent. De Aziatische markt zag een omzetstijging van 9,6 procent.

De aangepaste EBITDA komt uit op 85 miljoen euro, een stijging van 10,2 procent ten opzichte van het vorige jaar. Dit bedrag vertegenwoordigt 15,6 procent van de netto-omzet, een verbetering ten opzichte van de 13,8 procent in 2023.

De netto-omzet bedraagt 545,8 miljoen euro, een lichte daling van 2,2 procent bij actuele wisselkoersen en 1,8 procent bij constante wisselkoersen in vergelijking met 2023.

De belangrijkste markten voor Marcolin in 2024 zijn EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en Noord- en Zuid-Amerika. In EMEA behaalde het bedrijf een omzet van 269,1 miljoen euro, een stijging van 6,2 procent. In Noord- en Zuid-Amerika daalde de omzet met 7,1 procent tot 198,6 miljoen euro. De Aziatische markt blijft groeien en noteert een stijging van 9,6 procent bij actuele wisselkoersen.

Marcolin is een sterke speler op de internationale brillenbranche. Het bedrijf beheert een breed portfolio van merken, waaronder Tom Ford, Guess, Adidas Sport, Adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax, Zegna, Longines, Omega en Swarovski. Daarnaast beschikt Marcolin over verschillende huismerken, zoals Web Eyewear, Marcolin en Viva. De brillengroep is actief in meer dan 125 landen wereldwijd.