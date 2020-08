Marimekko plant herstructurering na teruglopende verkoop H1

Het Finse Marimekko heeft in een persbericht de cijfers voor de eerste helft van 2020 bekend gemaakt. De Marimekko Corporation zag als gevolg van Covid-19 en winkels die tijdelijk moesten sluiten, de netto verkoop met 14 procent teruglopen naar 48,2 miljoen euro. Terwijl dit in 2019 nog 56,3 miljoen euro was in de eerste helft van het jaar. Dit werd vooral veroorzaakt door teruglopende retail verkoop in Finland, Noord-Amerika en Scandinavië, maar ook door minder wholesale verkoop in EMEA en de Aziatisch-Pacifische regio.

Tegelijk met de cijfers maakte Marimekko ook bekend een grote herstructurering te plannen. De onderhandelingen voor deze herstructurering beginnen op 19 augustus en de Marimekko Corporation verwacht dat deze onderhandelingen zes weken zullen duren. Eind juni had Marimekko in totaal 432 fulltime medewerkers en de onderhandelingen betreffen 193 medewerkers wereldwijd. Behalve vermindering van personeel, gaat Marimekko ook kijken of zij functieomschrijvingen kunnen aanpassen en werkmethodes en de organisatie kunnen veranderen om kosten te besparen.

Beeld: Facebook / Marimekko