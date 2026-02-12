Marimekko verhoogt jaaromzet met 4 procent

Het Finse textielconcern Marimekko Corporation sluit boekjaar 2025 af met een verdere omzetstijging. De winst stagneert echter in vergelijking met vorig jaar. Dit blijkt uit een recent jaarverslag, dat het bedrijf donderdag publiceerde.

De omzet bedraagt vorig jaar 189,6 miljoen euro, een stijging van 4 procent ten opzichte van 2024. Volgens het management is de stijging voornamelijk te danken aan groei in de groothandel in Europa en de Aziatisch-Pacifische regio, en aan hogere retailomzetten in Scandinavië.

De internationale activiteiten stimuleren de ontwikkeling

De totale omzet op de Finse thuismarkt bedraagt 102,4 miljoen euro, een procent boven het niveau van vorig jaar. Internationaal groeit de omzet met 7 procent naar 87,2 miljoen euro. De stijgingen in Scandinavië (plus 11 procent) en de overige Europese markten (plus 17 procent) zijn bovengemiddeld. In Noord-Amerika stijgt de omzet met 6 procent en in de Aziatisch-Pacifische regio met 2 procent.

Dankzij de omzetgroei stijgt het operationeel resultaat van 31,4 miljoen euro vorig jaar naar 31,8 miljoen euro. Hogere kosten en grotere prijsreducties drukken echter op de marge. De nettowinst bedraagt 24,4 miljoen euro en blijft daarmee onveranderd ten opzichte van 2024.

Voor 2026 verwacht het management een verdere omzetgroei

In het vierde kwartaal stijgt de omzet met een procent naar 54,7 miljoen euro. De nettowinst daalt met 5 procent naar 6,9 miljoen euro, mede door hogere personeels- en marketinguitgaven en grotere kortingen.

CEO en President Tiina Alahuhta-Kasko toont zich tevreden met de huidige cijfers. “Ondanks de aanhoudend moeilijke marktsituatie, stijgt onze netto-omzet in het vierde kwartaal dankzij de groei in de internationale activiteiten ten opzichte van het recordniveau in dezelfde periode vorig jaar”, verklaart ze in een statement. “Onze operationele winstmarge op vergelijkbare basis blijft eveneens goed.”

Voor 2026 verwacht het management nu een verdere omzetgroei. De prognose voor de voor bijzondere posten gecorrigeerde operationele marge, die vorig jaar 17,1 procent bedroeg, ligt tussen 16 en 19 procent. Het bedrijf waarschuwt echter voor risico's door de aanhoudende geopolitieke en economische onzekerheden en de mogelijke gevolgen daarvan voor het consumentengedrag in belangrijke markten.