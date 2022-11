Marimekko ziet omzet stijgen, maar winst teruglopen in derde kwartaal

Fins modemerk Marimekko zag in het derde kwartaal de omzet stijgen, zo blijkt uit het een update van het bedrijf. De omzet kwam uit op 44,1 miljoen euro dankzij een toename van 4 procent in vergelijking met vorig jaar. Het netto resultaat nam echter met 15 procent af in het kwartaal.

Het netto resultaat zakte van 10,5 miljoen euro naar 8,9 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Marimekko schrijft deze daling toe aan de toegenomen vaste kosten en een relatief lager verkoop marge vanwege toegenomen logistieke kosten.

Naast de resultaten voor het derde kwartaal maakt Marimekko ook de resultaten van het boekjaar tot nu toe bekend. Dit spant over de eerste drie kwartalen, ofwel de eerste negen maanden van het boekjaar. Gedurende deze periode werd een omzet behaald van 118,1 miljoen euro dankzij een stijging van 13 procent. Het nettoresultaat van het bedrijf steeg heel licht, namelijk met één procent en kwam uit op 18,7 miljoen euro.

Marimekko is opgericht in 1951 en staat bekend om de uitgesproken en kleurrijke prints. Het bedrijf heeft 150 winkels wereldwijd en is online actief in 35 landen.