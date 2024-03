Marketplace specialist Brandsom neemt branchegenoot Longrun over

Nederlandse marketplace specialist Brandsom heeft Longrun overgenomen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Longrun gaat per direct over in Brandsom.

Brandsom helpt merken met het opzetten van marketplace strategieën, integratie, onboarding, adverteren en content optimalisatie. Branchegenoot Longrun is een marketplace specialist met een specialisatie in mode. Naar eigen zeggen wordt Brandsom met de overname ‘de grootste marketplace specialist in de Benelux op het gebied van mode’.

Dankzij de overname kunnen klanten van Brandsom sneller live gaan op marketplaces zoals Zalando. Bol.com en Amazon. Op korte termijn moet hier About You aan toegevoegd worden.