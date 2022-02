Marketplace start-up Productpine krijgt kapitaalinjectie van 2,5 miljoen euro

Nederlandse marketplace Productpine heeft tijdens een financieringsronde 2,5 miljoen euro aan vers kapitaal opgehaald, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Met de extra financiering wil het bedrijf verder opschalen.

Productpine biedt merken een eigen shop die snel en eenvoudig op te zetten is. Deze shop is dan een verlengstuk van het direct-to-consumer kanaal van het merk zodat ze producten rechtstreeks aan de consument kunnen verkopen. Hierdoor kunnen merken volgens Productpine hogere marges realiseren, behouden ze controle over hun merk en hebben ze toegang tot inzichten over de voorkeuren van consumenten. Ook kunnen merken op het platform dankzij onderliggende technologie van Productpine samenwerken om advertentiekosten te besparen. Dit levert naar eigen zeggen een besparing van 75 procent op.

“De direct-to-consumer markt vertegenwoordigt een jaarlijkse groei van maar liefst 29 procent,” aldus mede-oprichter en CEO Camiel van Dooren, in het persbericht. “Tot nu toe hebben merken slechts twee opties, die echter veel nadelen hebben. Zo kunnen zij producten via retailers afzetten, waarbij ze weinig controle over hun merkpresentatie hebben en veel marge afdragen. Of zij proberen producten via traditionele marketplaces te verkopen, waar ze concurreren met andere wederverkopers van hun merk. Op ons platform behouden zij de regie, staan ze rechtstreeks in contact met klanten en hoeven zij geen hoge marge in te leveren.”

De investeringsronde werd geleid door Acequia Capital, investeerder in onder andere Pinterest en Wish, en NFQ Capital.