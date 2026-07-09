Marks & Spencer brengt modeaanbod naar Nederland via Amazon

Het Britse warenhuis Marks & Spencer breidt zijn bereik in Nederland uit via een uitgebreid aanbod op Amazon.

De retailer introduceert zijn modecategorie op de Nederlandse marketplace. Dit volgt op succesvolle lanceringen in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, waar de eerste introducties in februari plaatsvonden. Het Nederlandse aanbod op Amazon omvat dames-, heren- en kinderkleding.

De mode van Marks & Spencer is in Nederland al sinds 2022 verkrijgbaar via Zalando. De ‘exponentiële groei’ in de markt, die nu het ‘op één na best presterende land’ is, zet de retailer aan tot uitbreiding van zijn activiteiten.

In een verklaring zegt Mark Lemming, directeur van M&S International: “Met de versnelde groei van onze nieuwe kanalen, zijn we verheugd om in te spelen op de vraag van onze klanten in Nederland en ons productaanbod in de markt uit te breiden. Zo brengen we de uitzonderlijke kwaliteit en waarde van M&S-mode naar meer mensen.”

De recente uitbreiding is onderdeel van de bredere ambitie van Marks & Spencer om een wereldwijde omnichannel-onderneming op te bouwen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van strategische regionale partners voor het beheer van schaalbare bedrijfsmodellen en lokale fulfilmentnetwerken.

De internationale activiteiten van de retailer zijn een belangrijke motor voor de financiële prestaties. Het afgelopen jaar werd echter gekenmerkt door een daling in franchiseovereenkomsten.

In het volledige boekjaar tot 28 maart 2026 daalde de omzet van de internationale divisie met 7,2 procent. Dit was het gevolg van een groot cyberincident en vertragingen in zendingen naar het Midden-Oosten.

De franchise-omzet daalde met 10 procent, terwijl het groothandelssegment met 110,7 procent steeg. Dit werd ondersteund door nieuwe overeenkomsten met grote wereldwijde retailers.