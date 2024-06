Marks & Spencer draait verbod op alpacawol terug

De Britse warenhuisketen Marks & Spencer heeft zijn beslissing om alpacawol uit het assortiment te verbannen teruggedraaid, ondanks kritiek van dierenactivisten.

De retailer bevestigt de stap aan The Telegraph en verklaart dat de ommekeer gepaard ging met de introductie van de Responsible Alpaca Standard (RAS) van Textile Exchange, wat volgens hen het “vertrouwen geeft dat we nodig hebben om deze vezel weer in te kopen”.

Marks & Spencer had het verbod in 2020 ingevoerd na een onderzoek door de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), waarin “zorgen over het welzijn van dieren die worden gefokt voor de productie van alpacawol” werden benadrukt. Als reactie hierop meldde het bedrijf dat het bezig was alpacagaren uit “alle toekomstige productontwikkelingen” te verwijderen.

Nu, in het licht van de RAS, heeft Marks & Spencer zijn standpunt gewijzigd en aangegeven dat de certificering de “minimumnorm voor alle alpacavezels” in hun producten zou worden. Het initiatief stelt alpacaboeren in staat een beoordeling aan te vragen op factoren zoals dierenwelzijn om een officiële certificering te ontvangen.

Het is vermeldenswaardig dat PETA sinds de lancering van de RAS in 2021 de norm heeft bekritiseerd en verklaard dat deze “niets zou doen om” slechte praktijken te stoppen, terwijl ze ook beweerden dat het een aantal “tekortkomingen” heeft die de effectiviteit in twijfel trekken.

In gesprek met The Telegraph zegt Mimi Bekhechi, vice-president van PETA voor het VK, Europa en Australië: “Als M&S in de winkelstraten wil blijven en in de goede gratie van de bewuste consument van vandaag, moet het de juiste weg kiezen en alpacawol – en alle dierlijke kleding en accessoires – verbannen uit zijn winkels. En dat is precies wat PETA vraagt dat het doet.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.