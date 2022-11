Marks & Spencer voert flexibele werktijden door voor retail managers

Marks & Spencer (M&S) gaat flexibele werktijden doorvoeren voor hun retail managers, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De veranderingen zijn volgens M&S bedoeld om “collega's te helpen een beter evenwicht tussen werk en privé te bereiken en M&S te helpen het beste talent in de sector aan te trekken.”

Zo’n 3000 M&S retail managers zullen kunnen kiezen voor fulltime of parttime uren. De fulltime managers kunnen dan zelf beslissen of ze hun uren willen spreiden over een traditionele vijfdaagse werkweek, of ze in een vierdaagse werkweek willen werken of dat ze in blokken van twee weken negen dagen op een rij willen werken, om vervolgens de rest van de twee weken vrij te hebben. Ook parttime managers zullen op hun eigen manier een verscheidenheid aan keuzes hebben waarop ze hun werkweek kunnen inrichten.

De beslissing komt volgens M&S na een pilot in honderd winkels, waarbij drie vierde van de managers uitte dat aangepaste uren “een positieve invloed op hun gezinsleven had”. Ook gaf 73 procent van de managers aan dat de werkuren meewerkten aan het vinden van tijd voor henzelf.