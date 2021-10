Markt voor kinderkleding groeit gestaag, geschatte omvang 272 miljard euro in 2026

De wereldwijde markt voor kinderkleding groeit gestaag. Dat blijkt uit een marktonderzoek van Global Industry Analysts Inc. De markt groeit naar verwachting van 252,2 miljard dollar (omgerekend 217,4 miljard euro) in 2020 naar 315,5 miljard dollar (272 miljard euro) in 2026, zo staat in het rapport.

Jaarlijks zal de markt gemiddeld met ongeveer 3,7 groeien. De markt voor meisjeskleding zal met een toename van 3,8 procent per jaar wel harder gaan dan die voor jongenskleding, met 2,8 procent per jaar.

De derde categorie, baby- en peuterkleding, is de grootste aandrijver achter de groeicijfers met een toename van 4,1 procent per jaar en een geschatte omvang van 68 miljard dollar (58,6 miljard euro) in 2026, tegenover 51,4 miljard dollar (44,3 miljard euro) in 2020.