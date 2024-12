Markt voor luxe handtassen oriënteert zich op meer toegankelijke prijzen

De wereldwijde markt voor luxe handtassen is zich aan het heroriënteren. De markt onderzoekt betaalbare prijzen, zo blijkt uit gegevens van Joor, het digitale groothandelsplatform.

De nieuwste analyse van wereldwijde handtas transacties onthult een genuanceerd beeld van consumentenbestedingen en retailstrategieën. Terwijl de algehele categorie handtassen haar transactievolume heeft behouden, vindt er een herijking plaats in prijsstelling en consumentenkeuzes.

Met name de prijsklasse van 250-500 dollar (237-474 euro) is naar voren gekomen als de 'sweet spot' voor luxe accessoires, groeiend van 63 procent naar 70 procent van het totaal aantal verkochte handtassen tussen 2021 en 2024. Daarentegen is het ultra-luxe segment - tassen met een prijs van boven de 1.000 dollar - drastisch gekrompen. Het aantal bestelde handtassen daalde hier van 7 naar 3 procent.

Regionale verschillen benadrukken diverse marktdynamiek

De geografische verdeling van handtas-aankopen biedt een fascinerend inzicht in regionale marktvariaties:

Noord-Amerika neigt overweldigend naar toegankelijke luxe, met 84 procent van de handtassen in de prijsklasse van 250-500 dollar.

Azië-Pacific (APAC) laat het hoogste percentage prijsbewuste aankopen zien. Hier is 57 procent van de tassen geprijsd onder de 250 dollar.

De Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse (EMEA) markt blijft het bolwerk voor high-end luxe, met 10 procent van de tassen boven de 1.000 dollar en 35 procent boven de 500 dollar.

Stijltrends

De gegevens volgen ook een intrigerende evolutie in tasstijlen. Kopers, die de markt domineerden van een pre-pandemisch aandeel van 12 procent tot een piek van 50 procent in 2023, zijn recentelijk teruggelopen tot 41 procent van het totale aantal handtassen in 2024. Deze daling valt samen met de opkomst van alternatieve stijlen:

Schoudertassen: Een groei van 13 naar 17 procent.

Handtassen met handvat: Een stijging van 5 naar 8 procent.

Rugzakken: Een toename van 3 naar 5 procent.

Branche perspectief

De tassensector is lange tijd een belangrijke factor geweest in de groei van de mode-industrie. Hoewel veel luxemerken te maken hebben met uitdagende marktomstandigheden, benadrukken de gegevens aanzienlijke kansen voor merken die toegankelijke prijzen en gewilde modellen aanbieden.

Europese merken behouden luxedominantie

Ondanks de marktverschuiving blijven Europese merken de high-end handtassenmarkt domineren, met 90 procent van de tassen geprijsd boven de 1.000 dollar afkomstig van EMEA-gevestigde merken. Prominente merken in het Joor-netwerk, waaronder Chloé, Coperni, The Row, Marc Jacobs, Tory Burch, Michael Kors en Kate Spade, weerspiegelen dit wereldwijde ecosysteem.

Bredere implicaties

De gegevens van Joor - dat bestellingen verwerkt voor rium 14.000 merken en 650.000 mode-inkopers in 150 landen - suggereren een breder economisch verhaal. Consumenten worden kritischer en stellen waarde en veelzijdigheid boven pure luxe prijzen.

Deze trend weerspiegelt een bredere economische context waarin consumenten streven naar aspirerende aankopen, maar ook rekening houden met praktische overwegingen, wat wijst op een mogelijke herstructurering van de markt voor luxe accessoires op lange termijn.