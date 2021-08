Markt voor sport- en fitnesskleding blijft komende vijf jaar hard groeien

De markt voor sport- en fitnesskleding bereikt in de komende vijf jaar een omvang van ongeveer 221,3 miljard dollar (omgerekend 187,7 miljard euro). Dat betekent een groei van gemiddeld 4,4 procent per jaar, zo blijkt uit een rapport van het internationale onderzoeksbureau Global Industry Analysts Inc. (GIA).

GIA analyseerde de cijfers van 556 verschillende bedrijven die sport- en fitnesskleding verkopen, waaronder Adidas, Reebok, Asics, Patagonia en Nike. Op basis van deze gegevens en actuele trends concludeert GIA dat de omvang van de totale markt zal toenemen van 172 miljard dollar in 2020 naar 221,3 miljard dollar in 2026.

Een van de belangrijkste oorzaken is de aanhoudende aandacht voor gezondheid en welzijn in het dagelijks leven van veel mensen, die ervoor zorgt dat men actief aan het sporten en bewegen blijft, aldus GIA. Daarnaast zijn ook de ontwikkelingen op technologisch vlak een belangrijke aandrijver. Voorbeelden zijn de creatie van antibacteriële stoffen, of materialen die goed beschermen tegen hitte of kou.

Tot slot vindt er op het gebied van sport- en fitnesskleding steeds meer specialisatie plaats: met bovenstaande technologische kennis kunnen voor specifieke activiteiten items worden gemaakt die steeds beter op de activiteit zijn toegespitst, zoals schoenen met speciale vering.