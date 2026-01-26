Marktwaakhond keurt overdracht Hema aan Van Eerd Groep goed

Er blijft genoeg concurrentie over in het marktlandschap nadat Hema volledig in handen valt van de Van Eerd Groep. Dit is het eindoordeel van marktwaakhond Autoriteit Consument en Markt. Hiermee is een obstakel weggenomen voor de transactie.

"Jumbo verkoopt via haar supermarkten voornamelijk dagelijkse consumptiegoederen aan consumenten, terwijl HEMA als warenhuis met name non-food producten verkoopt, waaronder kleding, huishoudtextiel en kantoorbenodigdheden. Doordat Jumbo en Hema grotendeels verschillende producten aanbieden, blijft er ook na de overname voldoende keuze over voor consumenten", aldus het besluit. "Op het gebied van concessies van foodservices zijn beide partijen actief, maar op dat gebied is het marktaandeel beperkt en blijven er nog voldoende andere spelers over."

Begin december 2025 meldde Hema dat de familie van Eerd (eigenaren van Jumbo) de enige eigenaar zal worden van de warenhuisketen. Sinds 2020 was de familie via hun investeringsmaatschappij Mississippi Ventures al voor de helft eigenaar. De andere helft was in handen van investeerder Parcom. Parcom stapt nu uit de eigenaarsstructuur en de aandelen worden overgenomen door Mississippi Ventures.

De nieuwe eigendomsstructuur moet Hema ‘klaarstomen voor een volgende fase van ontwikkeling en groei’, aldus het bedrijf in een persbericht van december 2025. In de recent gepresenteerde groeistrategie worden plannen uit de doeken gedaan voor 15 nieuwe Hema-vestigingen en nog eens 100 winkelvernieuwingen. Deze moeten voornamelijk gebeuren in België en Frankrijk. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de integratie van de online ervaring en de winkelervaring.