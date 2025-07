Marokko verliest marktaandeel in textiel: Aziatische concurrentie als grootste bedreiging

De Marokkaanse textielsector, lange tijd de speerpunt van de nationale maakindustrie, vertoont nu aanzienlijke tekenen van afzwakking. Ondanks het herstel na Covid, daalt de kledingexport, ondermijnd door de opkomst van Aziatische low-cost leiders, de geografische afhankelijkheid van enkele markten en een productieapparaat dat als verouderd wordt beschouwd.

Daling bevestigd in 2025

Volgens Marokkaanse krant La Nouvelle Tribune bevestigen de eerste vijf maanden van 2025 de neerwaartse trend in de Marokkaanse textiel- en kledingsector. De export van confectiekleding daalde met 2,1 procent tot 12,9 miljard dirham (ongeveer 1,2 miljard euro), terwijl de export van breiwerk met 3,1 procent daalde tot 3,64 miljard dirham. Deze cijfers zetten een stagnatie voort die al in 2024 begon, ondanks het herstel van de wereldeconomie.

De concurrentieoorlog vanuit Azië

Zoals nieuwsplatform Maroc Diplomatique benadrukt, verstoort de snelle opkomst van Aziatische platforms zoals Shein en Temu het evenwicht op de Europese markt. Door de distributiekanalen te overspoelen met zeer goedkope producten, trekken deze spelers een steeds prijsbewustere clientèle aan. ‘De Europese markt is aanzienlijk veranderd’, zegt Jean-François Limantour, voorzitter van het Europese netwerk Cedith. Marokko blijft vasthouden aan een middenklasse productiemodel, geërfd uit de jaren negentig. Een positionering die nu wordt bedreigd door de opkomst van ultra-concurrerende productiestrategieën in Zuidoost-Azië.

Daling van het marktaandeel in Europa

Hoewel de Marokkaanse export naar de Europese Unie in deze periode met 4,5 procent is gestegen, blijft deze ver achter bij de gemiddelde groei van de Europese markt, die wordt geschat op 11,4 procent. Het resultaat is dat het aandeel van Marokko in de textielimport van de EU keldert, van 4,5 procent in 2005 tot slechts 2,35 procent in mei 2025, aldus La Nouvelle Tribune.

Turkije en Tunesië, die ook te maken hebben met de opkomst van Azië, slagen erin de schade te beperken dankzij een snellere diversificatie van hun aanbod en afzetmarkten. Ter vergelijking lijkt de Marokkaanse positionering vast te zitten, weinig responsief op de zwakke signalen van een industrie die volop in ontwikkeling is.

Een risicovolle Frans-Spaanse focus

Een andere structurele zwakte is de geografische concentratie van de export. Volgens Maroc Diplomatique gaat bijna 90 procent van de Marokkaanse export naar het buitenland uitsluitend naar Frankrijk en Spanje. Deze afhankelijkheid maakt de sector bijzonder kwetsbaar voor recessies in deze twee economieën.

‘Italië, Zwitserland en Oostenrijk vormen interessante groeimogelijkheden, mits hun behoeften beter worden begrepen’, analyseert Jean-François Limantour. De verovering van de Sub-Saharaanse markt daarentegen is op korte termijn niet aan de orde, wegens gebrek aan koopkracht.

Vijf hefbomen voor een industriële heropleving

Tegenover deze situatie worden verschillende oplossingen geopperd. Jean-François Limantour pleit voor een grondige koerswijziging: ‘Marokko moet afstappen van het model van eenvoudige uitbesteding en inzetten op innovatie, duurzaamheid en een hogere kwaliteit.’ Hij identificeert vijf actiepunten: digitalisering, kunstmatige intelligentie, de ontwikkeling van technische kleding (sport, gezondheid, veiligheid), het naleven van milieunormen en de hervorming van de handelsovereenkomsten met de EU, waar Aziatische concurrenten nog steeds profiteren van gunstiger douanetarieven.

Een belangrijke sociale kwestie

Naast de economische indicatoren staat ook de werkgelegenheid op het spel. De textielsector is nog steeds een van de grootste werkgevers in de Marokkaanse industrie. Elke duurzame terugval kan grote werkgelegenheidsgebieden destabiliseren, met name in de regio's van het noorden en Casablanca.

‘Als Marokko zijn koers niet wijzigt, dreigt het zijn Euro-mediterrane positie in de textielwaardeketen te verliezen’, waarschuwt Limantour. De sector moet nu ofwel vasthouden aan een zeer zeker achterhaald model, ofwel de omslag maken naar een echte industriële transformatie.