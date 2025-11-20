Marquee Brands neemt Californische sokkeninnovator Stance over

Marquee Brands, de wereldwijde merkaccelerator, neemt Stance over, het in Californië gevestigde lifestyle- en prestatiesokkenmerk dat bekendstaat om gedurfde ontwerpen en culturele samenwerkingen. Stance, opgericht in 2009, voegt zich bij de portefeuille van Marquee met bekende namen als Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBG, Ben Sherman, Body Glove en Dakine. De totale detailhandelsverkopen van het platform komen hiermee op 4,5 miljard dollar.

Als onderdeel van de overname kondigt Marquee Brands een nieuwe samenwerking aan met United Legwear and Apparel Co. (ULAC). Dit bedrijf wordt de wereldwijde licentiehouder van Stance in alle markten, met uitzondering van China. ULAC beheert het productontwerp, de ontwikkeling, retail- en e-commerceactiviteiten en de distributie voor de kerncategorieën sokken en ondergoed voor mannen, vrouwen en kinderen. Hiermee ondersteunt het de aanwezigheid van het merk in 42 landen en meer dan 1.100 groothandelsaccounts in de Verenigde Staten.

“We zijn verheugd Stance in de portefeuille te verwelkomen als een gevestigd cultureel ijkpunt dat bekendstaat om gedurfde ontwerpen, creativiteit en samenwerkingen met atleten, muzikanten en kunstenaars”, zegt Heath Golden, algemeen directeur van Marquee Brands. Hij voegt eraan toe dat de samenwerking met ULAC een sterke kans biedt om wereldwijde schaalvergroting te realiseren, categorie-uitbreiding te versnellen en de strategie van Marquee om te investeren in merken met blijvende relevantie te versterken.

Stance, dat alom wordt geprezen voor het herdefiniëren van de sokkencategorie, brengt uitgebreide partnerschappen mee met de NBA, MLB, Disney, Marvel, Star Wars en Warner Bros. Discovery. Ook zijn er eerdere samenwerkingen met figuren als Billie Eilish, Dwyane Wade en de Estate of Basquiat. De innovatie van het merk in stoftechnologie positioneert het voor verdere uitbreiding naar activewear, athleisure en schoenen.

Volgens Isaac E. Ash, algemeen directeur en president van ULAC, sluit Stance aan bij de toewijding van het bedrijf aan innovatie en design: “Stance is een perfecte match; een baanbrekend merk dat alledaagse benodigdheden transformeerde in uitingen van stijl... ULAC is verheugd om samen te werken met Marquee Brands en die erfenis voort te zetten.”