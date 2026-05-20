Marquee Brands sluit overeenkomst met Damac Group voor overname meerderheidsbelang in Roberto Cavalli

Marquee Brands kondigt vandaag een definitieve overeenkomst aan voor de overname van een meerderheidsbelang in Roberto Cavalli, via een strategisch partnerschap met het in Dubai gevestigde Damac Group.

De afronding van de transactie is gepland voor het tweede kwartaal van 2026. Daarna blijft Damac Group ‘een belangrijke aandeelhouder’, aldus een verklaring. Roberto Cavalli, opgericht in Florence in 1970, wordt onderdeel van het wereldwijde merkenportfolio van Marquee Brands. Dit portfolio omvat ook Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Bcbgmaxazria en Stance. ‘De toevoeging van Roberto Cavalli versterkt de positie van Marquee Brands als leider in de luxe- en lifestylesector verder. De totale retailomzet van het gehele portfolio komt hiermee op ongeveer vijf miljard Amerikaanse dollar’, zo staat verder in de verklaring.

“Roberto Cavalli is een van de bepalende Italiaanse luxe modehuizen, met een gedurfde creatieve identiteit en een duurzame merkidentiteit”, aldus Heath Golden, directeur van Marquee Brands. “Wij zien een buitengewoon potentieel voor verdere groei op dit fundament door zorgvuldig merkbeheer en strategische expansie. In samenwerking met Damac, een leider in luxe onroerend goed, blijven we de Roberto Cavalli-ervaring wereldwijd versterken.”

“Roberto Cavalli is een van de meest onderscheidende luxemerken ter wereld. Na enkele jaren van consolidatie van de merkfundamenten, zochten we een strategische partner met de nodige expertise om het merk naar een hoger niveau te tillen. We zijn ervan overtuigd dat Marquee Brands hiervoor de juiste partner is. Gezien onze liefde voor het merk en ons aanhoudende, significante aandelenbelang, kijken we ernaar uit om de inspanningen van Marquee Brands te ondersteunen. Dit omvat onder andere de verdere uitbreiding van de Roberto Cavalli-lifestyle via merkresidenties en hospitalityprojecten op belangrijke wereldwijde bestemmingen. Dit domein blijft volledig eigendom van en wordt beheerd door Damac. Deze samenwerking markeert een nieuw en opwindend tijdperk voor het merk. We zien met enthousiasme uit naar de aanzienlijke toekomstige expansie”, voegt Hussain Sajwani, oprichter van Damac Group, toe.

Marquee Brands versnelt de groei van Roberto Cavalli met de introductie van nieuwe categorieën, diensten en ervaringsgerichte contactpunten in Europa, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Azië-Pacific en Latijns-Amerika, zo specificeert het persbericht.

Damac blijft de aanwezigheid van het merk ontwikkelen via Roberto Cavalli-merkresidenties en hospitalityprojecten in belangrijke wereldwijde markten, wat de luxepositie en aantrekkingskracht van het merk versterkt. ‘De samenwerking creëert een krachtig platform dat de expertise van Marquee Brands in wereldwijde merkontwikkeling combineert met het leiderschap van Damac in luxe onroerend goed en hospitality, en ontsluit aanzienlijke nieuwe kansen voor de toekomst van Roberto Cavalli’.

Als onderdeel van de transactie kondigt Marquee Brands aan dat The Level Group (Tlg) uit Milaan zijn belangrijkste operationele partner wordt. The Level Group leidt de ontwikkeling, productie en distributie van de dames- en herencollecties van het merk en zorgt voor een uniforme en hoogwaardige productvisie in belangrijke markten. Daarnaast wordt Tlg verantwoordelijk voor de retail- en e-commerceactiviteiten en de groothandelsdistributie in Europa en de Verenigde Staten. Dit versterkt de direct-to-consumer aanwezigheid van Roberto Cavalli en de wereldwijde retailstrategie.