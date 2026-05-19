Mart Visser geeft een boek uit: ‘Iconic’

Volgend jaar is het een kwarteeuw geleden dat Mart Visser zijn merk lanceerde. Met het boek ‘Iconic’ wordt zijn plaats in de Nederlandse modegeschiedenis gevierd.

Visser liep begin jaren 90 stage in New York en werkte als assistent van de bekende couturier Frans Molenaar. In 1992 debuteerde hij met zijn eigen haute couture-collectie. Hij wist al snel naam te maken door prominente en bekende Nederlandse vrouwen van outfits te voorzien, met als hoogtepunt het spijkerjasje van prinses Máxima voor Koninginnedag 2004. "Nederland vrát het," zei hij erover tegen NRC. Begin 2000 kreeg hij meer naamsbekendheid en maakte hij de overstap naar confectie, met onder andere lijnen voor V&D, Miss Jones en later via zijn eigen webshop.

Vissers stijl kenmerkt zich door een modernistische, grafische belijning en respect voor de vrouw. Dat is te zien aan de silhouetten die nooit zomaar alles prijsgeven en daarnaast een stuk degelijkheid uitstralen. Het merk sloeg daardoor ook in België aan. Van de 23 fysieke verkooppunten die het merk nog heeft, vind je er daar ook nog één, in Brasschaat.

Een zwart hoofdstuk in zijn loopbaan is de kritiek van dierenrechtenorganisaties; zij hebben Visser bekritiseerd vanwege het gebruik van bont in zijn collecties. In 2016 werd Mart Visser erom uitgeroepen tot 'Dom Bontje' in een jaarlijkse publieksverkiezing van de Bont voor Dieren.

In de zomer en herfst van 2025 werd een selectie van 900 Mart Visser-stukken opnieuw vastgelegd voor in het boek, waarin verder verhalen staan over de groep modellen, trouwe klanten en persoonlijke vriendinnen waarmee Visser zich omringde. Voormalig model Monique Koelman maakte de foto’s, Pedro Dias verzorgde de styling. Mart selecteerde zelf dertig modellen voor zijn boek, waaronder Daphne Deckers, Anouk Smulders, Kimberly Klaver, Ymre Stiekema en Frederique van der Wal.

‘Iconic’ telt 154 pagina's en is vanaf 24 juni 2026 te koop via de webshop van het merk.