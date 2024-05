Martan haalt eerste investeerders binnen: 'We kiezen voor relevante ervaring en impact’

Het Nederlandse modemerk Martan, dat bekend staat om het maken van ready-to-wear collecties van geüpcycled luxe hotellinnen, heeft 7 investeerders binnengehaald. Dit zal het bedrijf helpen hun toekomstige doelen te bereiken. Dit vertelt oprichter Diek Pothoven telefonisch aan FashionUnited. Naast Pothoven zijn Eugénie Mulier en Douwe de Boer mede-eigenaren van Martan.

Martan heeft een jaar gedaan over het vinden van de juiste investeerders. “Voor deze eerste ronde was het onze prioriteit investeerders aan boord te halen met ieder een eigen relevante expertise,” aldus Pothoven. Het plan werd geïnitieerd via een acceleratorprogramma van Impact Hub Amsterdam, een impactinnovatiebedrijf dat samen met Metabolic en Bankers Without Boundaries een programma organiseert om circulaire systeemverandering teweeg te brengen. Het programma hielp om Martan naar de juiste investeerders te leiden. Dit zijn investeerders met “relevante ervaring en impact.”

Martan haalt zeven investeerders binnen

Martan heeft zeven investeerders uit verschillende hoeken van de industrie aangetrokken. Een voorbeeld van vier van de investeerders: Semilla Impact is een investeringsfonds dat zich richt op innovatieve oplossingen en bedrijfsmodellen. Thijs Verheul is de oprichter van United Wardrobe (verkocht aan Vinted in 2020) en is een startup-investeerder. Nikki Trott is consultant en Founding Partner van regeneratieve investeringsmaatschappij Barefoot Ventures. Constance Scholten is ondernemer en partner bij Slingshot Ventures (Venture Capital).

Hoewel Pothoven “geen commentaar mag geven over bedragen of percentages”, deelt hij dat deze investeringen zullen helpen bij hun toekomstplannen. En dat is: internationale uitbreiding. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, internationale groothandel uitbreiding, showen tijdens Copenhagen Fashion Week, een evenement in Berlijn en een eigen showroom in Parijs.

“Het bedrijf groeit snel. En als je snel groeit, heb je geld nodig", benadrukt Pothoven. Een tweede investeringsronde is later dit jaar gepland in de vorm van een share-funding campagne waarbij de mogelijkheid om aandeelhouder te worden in Martan wordt opengesteld aan een groter publiek.