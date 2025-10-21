Martan haalt opnieuw sharefunding op

Het circulaire modemerk Martan is voor de tweede keer gestart met een sharefundingcampagne voor zowel professionele investeerders als particulieren. De deadline voor aanmeldingen is de week voor kerst, en het streefbedrag bedraagt 90.000. Dat meldt medeoprichter Eugénie Haitsma Mulier in een bericht op LinkedIn. Geïnteresseerden kunnen via het Eyevestor-platform aandelen in de vorm van Eyecons kopen, vanaf een instapbedrag van 250 euro.

De vorige investeringsronde, die in februari werd afgerond, leverde een indrukwekkend eindbedrag op. Onder de investeerders bevonden zich onder meer Thijs Verheul (founder van United Wardrobe, nu onderdeel van Vinted en voormalig Senior VP bij PVH), Christiaan Brommersma (ex-financieel directeur bij Mr. Marvis) en Steven Witteveen (Senior Partner bij WAIR.ai en co-founder van FashionUnited eBusiness). In totaal namen 187 investeerders deel aan die ronde.

In haar LinkedIn-bericht blikt Haitsma Mulier terug op een succesvol jaar voor Martan. Zo tekende het merk een samenwerking met The Alphabet, het eerste wereldwijde modeverkoopbureau dat Martan vertegenwoordigt bij warenhuizen en boetieks wereldwijd. Daarnaast kwam er een wholesale-samenwerking met Galeries Lafayette Dubai, organiseerde Martan zes pop-ups in Nederland en één in Berlijn, waarmee de fysieke detailhandel met 89% groeide, en werkte het merk samen met het Scheepvaartmuseum aan een tentoonstelling. Ook werd Martan geselecteerd voor het Fashion Adaptor Program van de Europese Unie.

Haitsma Mulier kondigt ook aan dat voor volgend jaar nog een grotere investeringsronde gepland staat. Wat er precies met de opbrengst van de huidige en volgende campagne zal gebeuren, is nog niet bekendgemaakt.

Martan staat bekend als een circulair modemerk dat afgekeurd hotellinnen upcyclet tot high-end fashion. Het merk werd eerder deze maand genomineerd voor de Fashion Pioneers Awards vanwege zijn duurzame innovaties.