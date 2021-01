Matchesfashion boekt 6,5 miljoen euro verlies voor 2019

De in Londen gevestigde moderetailer Matchesfashion rapporteerde een verlies van 5,9 miljoen pond (6,5 miljoen euro) voor 2019 ondanks stijgende inkomsten.

Voor het jaar tot 31 januari 2020, slechts enkele maanden voordat de pandemie toesloeg, steeg de omzet van de luxewinkel met 16 procent tot 430,5 miljoen pond (478,6 miljoen euro), vergeleken met een groei van 27 procent in 2018 en 44 procent in 2017.

Het nettoverlies bedroeg 5,9 miljoen pond (6,5 miljoen euro), vergeleken met een kleine winst van 0,8 miljoen pond (889,5 duizend euro) vorig jaar. De aangepaste EBITDA was 4,5 miljoen pond (ongeveer 5 miljoen euro) vergeleken met 14,7 miljoen pond (16,3 miljoen euro) een jaar eerder.

Hoewel het bedrijf geen cijfers gaf met betrekking tot het boekjaar 2020, zei de winkelier dat de vraag naar bestellingen in de eerste drie weken van de pandemie “aanzienlijk gedaald” was, maar zich sindsdien heeft hersteld. Sinds begin april is de vraag naar bestellingen “week op week” blijven verbeteren.

De fysieke winkels van het bedrijf in Londen zijn ook sinds 23 maart 2020 gesloten en geplande merk- en klantenevenementen zijn geannuleerd. “Onze prioriteit bij het omgaan met de uitzonderlijke uitdagingen van Covid-19 is het waarborgen van de veiligheid van onze klanten en collega’s, het ondersteunen van onze leveranciers en het in stand houden van het vermogen om onze klantenorders uit te voeren,” zei de winkelier.

Sinds het einde van het jaar heeft het bedrijf de benoeming aangekondigd van de nieuwe CEO Ajay Kavato, zes maanden na het vertrek van de voormalige CEO Ulric Jerome. Kavato hield eerder toezicht op wereldwijde initiatieven voor de Amerikaanse retailgigant Amazon.

In de afgelopen maanden heeft de retailer ook de benoeming aangekondigd van Elizabeth von der Goltz als nieuwe Chief Commercial Officer, en Natalie Kingham voor de nieuw gecreëerde rol van Global Fashion Officer.

Dit artikel is geschreven door Huw Hughes en vertaald door Georgia Oost