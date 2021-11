Matchesfashion rapporteert toenemende verliezen over 2020

De in Londen gevestigde moderetailer Matchesfashion heeft voor het hele jaar 2020 toenemende verliezen gemeld wegens de gevolgen van de coronapandemie.

Over de 12 maanden tot 31 januari 2021 leed het bedrijf een operationeel verlies van 34,7 miljoen pond, vergeleken met een verlies van 3,7 miljoen pond een jaar eerder, terwijl het nettoverlies opliep tot 36,6 miljoen pond, tegen 5,9 miljoen pond het jaar daarvoor. De omzet van de luxe e-tailer daalde met 9,6 procent tot 392 miljoen pond in het jaar.

Waarschuwing voor continuïteit

Het bedrijf, dat al twee keer convenantvrijstellingen is overeengekomen met HSBC en Wells Fargo, gaf een bedrijfswaarschuwing af. "De onzekerheid over de toekomstige impact van de Covid-19-pandemie op de groep, en de daaruit voortvloeiende onzekerheid in de wereldeconomie, is in aanmerking genomen als onderdeel van de toepassing van de continuïteitsgrondslag door de groep en het bedrijf," aldus het bedrijf.

"Het coronavirus had een materiële impact op de activiteiten van ons bedrijf in 2020, wat leidde tot vertragingen in de ontvangst van goederen van leveranciers en veranderingen in het vraagpatroon van klanten.”

"Hoewel er nu meer ervaring is met het omgaan met de gevolgen van de pandemie blijft het een gebied van onzekerheid, net als de gevolgen van Brexit die de eerste maanden van 2021 hebben beïnvloed met vertragingen in de ontvangst en verzending van goederen, evenals de extra heffingen en extra operationele kosten."

Matchesfashion benoemde in september luxe- en retailveteraan Paolo de Cesare tot nieuwe CEO, ter vervanging van Ajay Kavan die het bedrijf in maart na slechts een jaar in de functie verliet.

De Cesare, die 12 jaar als president en CEO van Printemps Group heeft gewerkt, zei destijds: "Ik heb er alle vertrouwen in dat we, met de snelle transformatie en groei van de luxemarkt, onze positie als modepionier kunnen blijven versterken, waardoor we onze historische merkrelaties kunnen verdiepen en de meest opwindende luxe bestemming voor onze klant kunnen worden."

Matchesfashion begon meer dan 30 jaar geleden als winkel in Wimbledon en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijde e-tailer met een assortiment van meer dan 600 ontwerpers en beschikbaar is in meer dan 176 landen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn