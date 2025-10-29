Materiaalinnovator Piñatex stevent af op liquidatie

Madrid – De toekomst ziet er somber uit voor het disruptieve en gerenommeerde textielinnovatiebedrijf Ananas Anam, opgericht in 2013 door de Spaanse Carmen Hijosa. Het bedrijf is eigenaar van diverse duurzame oplossingen voor de textielindustrie, waaronder het veganistische ananasleer dat onder de merknaam Piñatex wordt verkocht. Momenteel heeft het bedrijf in Spanje uitstel van betaling aangevraagd en staat het in het Verenigd Koninkrijk onder curatele.

Ananas Anam is eigenaar van de handelsmerken “Piñatex”, “Piñayarn” en “Anam Palf”. Onder deze namen verkoopt het bedrijf zijn innovatieve, duurzame oplossingen van respectievelijk leer, garen en ‘premium’ leer. Alle producten zijn ontwikkeld uit biologisch afval van de ananasplantenteelt. Het bedrijf vroeg afgelopen juli 2025 in Spanje uitstel van betaling aan. Volgens informatie die FashionUnited heeft ingezien, heeft het textielbedrijf rond die tijd een brief gestuurd naar de handelsrechtbank nr. 3 van Barcelona. Daarin informeerde het de rechtbank over de start van onderhandelingen met schuldeisers. Het doel was een herstructureringsplan voor de schuld te bereiken om een faillissement en, in het ergste geval, liquidatie te voorkomen.

Met de indiening van dit schrijven op 14 juli, waarop Ananas Anam op 18 juli een ontvangstbevestiging van de rechtbank kreeg, trad het Spaanse bedrijf in de fase die bekendstaat als surseance van betaling. De rechtbank stelde hiervoor een periode van drie maanden vast, zoals de Spaanse wet voorschrijft voor dergelijke procedures. Dit beschermt het bedrijf tegen een faillissementsaanvraag tot 15 november 2025. Als er na die datum geen uitstel wordt verleend en het bedrijf er niet in slaagt zijn schuld te herstructureren of een overeenkomst te bereiken met een potentiële investeerder, moet Ananas Anam uiteindelijk faillissement aanvragen.

In de tussentijd, zo staat in de beschikking, “mogen schuldeisers geen gerechtelijke of buitengerechtelijke executies starten op goederen of rechten die essentieel zijn voor de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten” van Ananas Anam. Op het moment dat het bedrijf de onderhandelingen met schuldeisers aankondigde, had het een opgebouwde schuld van 3,22 miljoen euro. Het bedrijf stelde dat bescherming noodzakelijk was om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Dit omvatte het gebruik van productiemachines, computerapparatuur voor orderbeheer, de bescherming van merkrechten en toegang tot de bedrijfshal op het industrieterrein Can Misser in Canet de Mar, in de provincie Barcelona.

Op weg naar liquidatie

Parallel aan de acties in Spanje, is het textielinnovatiebedrijf op 19 augustus in het Verenigd Koninkrijk onder curatele geplaatst. Daar is het moederbedrijf, Ananas Anam UK Limited, gevestigd. Onder dit moederbedrijf vallen twee dochterondernemingen voor de activiteiten in de Filipijnen en Spanje: Ananas Anam Philippines met 15 werknemers en Ananas Anam España met 20 werknemers. Dit gebeurde slechts drie dagen na het uitbetalen van de achterstallige salarissen en het ontslag van alle medewerkers in het Verenigd Koninkrijk op 16 augustus.

Als onderdeel van het geordende faillissements- en liquidatieproces van het bedrijf, zijn op 19 augustus Neil Bennett en Alex Cadwallader van Leonard Curtis aangesteld als curatoren van Ananas Anam UK Limited. Leonard Curtis is een Britse firma gespecialiseerd in herstructurering, insolventie en financieel advies. Ananas Anam nam al in december 2024 contact op met dit kantoor voor een doorlichting van de bedrijfssituatie. Uit dit onderzoek bleek dat Ananas Anam een onmiddellijke kapitaalinjectie nodig had.

Naar aanleiding van deze bevindingen startte de directie gesprekken met potentiële investeerders/kopers. Met name met het bedrijf Fresh Del Monte, dat 300.000 euro in het bedrijf investeerde om de operationele activiteiten te financieren terwijl de overnameonderhandelingen liepen. Daar kwam eind mei nog eens 100.000 euro bij van het bedrijf Compagnie Frutitiére. Dit bedrag was bedoeld om de salarissen van de werknemers te dekken, terwijl het de mogelijkheid onderzocht om het bedrijf zelfstandig te redden. Beide onderhandelingen liepen op niets uit. Hierdoor had Ananas Anam UK Limited, eigenaar van de merkrechten van “Piñatex”, “Piñayarn” en “Anam Palf”, geen andere keuze dan op 19 augustus curatele aan te vragen.

Als laatste update over de situatie van het bedrijf: de curatoren hebben na hun aanstelling op 25 september een rapport gepresenteerd. Hierin schetsen zij het actieplan dat zij als beheerders van Ananas Anam UK Limited willen uitvoeren. Dit document is al goedgekeurd door de schuldeisers van het bedrijf. Er wordt openlijk in vermeld dat een redding van het bedrijf als een doorlopende onderneming wordt uitgesloten, wat liquidatie onvermijdelijk maakt. In dit proces waarschuwen zij ook dat het ‘onwaarschijnlijk’ is dat niet-preferente schuldeisers een deel van hun investeringen zullen terugkrijgen. De focus ligt daarom op het enige waarschijnlijke scenario: de verkoop van de bedrijfsactiva, zodat de preferente schuldeisers een deel van hun investeringen kunnen terugkrijgen.

In het kort Ananas Anam, het Spaanse bedrijf achter het veganistische leer Piñatex, heeft in Spanje uitstel van betaling aangevraagd en staat in het Verenigd Koninkrijk onder curatele.

De Spaanse dochteronderneming had een schuld van 3,22 miljoen euro en was in onderhandeling met schuldeisers. Uiteindelijk kwam het moederbedrijf in het Verenigd Koninkrijk onder curatele te staan na mislukte reddingspogingen.

De curatoren in het Verenigd Koninkrijk hebben de mogelijkheid van een doorstart uitgesloten. Zij richten zich nu op een liquidatieproces via een gecontroleerde verkoop van activa, zodat preferente schuldeisers een deel van hun investeringen kunnen terugkrijgen.