Materiaalinnovator Recover breidt uit en start met de verkoop van afgewerkte stoffen en kledingstukken

Madrid – Het Spaanse bedrijf Recover, een wereldwijde pionier in de productie van gerecyclede katoenvezels, breidt zijn activiteiten uit. Het bedrijf start met de productie en verkoop van stoffen en kleding met een lage milieu-impact. Vanaf vandaag zijn deze producten beschikbaar voor elk geïnteresseerd bedrijf. Het doel is om het gebruik van vezels met een lage milieu-impact in de mode- en textielindustrie te ‘democratiseren’. Hierdoor worden ze toegankelijk voor zowel grote bedrijven als kleine, opkomende merken.

Recover combineert zijn expertise in textielrecycling en de productie van gerecyclede katoenvezels met die van toonaangevende fabrikanten op het Iberisch schiereiland, zoals het Portugese TMG en het Spaanse Textil Santanderina. Vanaf dinsdag 11 november 2025 lanceert en verkoopt Recover ‘Recover Fabrics’. Dit is de naam voor een nieuwe lijn afgewerkte textielproducten met een lage milieu-impact, gemaakt van Recover's gepatenteerde gerecyclede katoenvezels. Deze ‘stoffenbibliotheek’ is direct bruikbaar in de waardeketens van textiel- en modebedrijven. Vanaf vandaag biedt het bedrijf ook zijn nieuwe verticale ‘Recover Blanks’ aan. Dit is het ‘white label’ van Recover, waaronder het bedrijf een assortiment merkloze basiskledingstukken aanbiedt aan bedrijven en merken in de sector.

Kledingstuk gemaakt met stoffen uit de ‘Recover Fabrics’ collectie van Recover. Credits: Recover.

Over de nieuwe innovaties in het bedrijfsmodel, met betrekking tot ‘Recover Fabrics’, zegt Anders Sjöblom, CEO van Recover: “Dit is niet zomaar een productlancering; het gaat erom merken te helpen duurzaamheid eenvoudig te omarmen, zonder in te leveren op kwaliteit.” “We hebben bijvoorbeeld onlangs een high-end maatpak ontwikkeld met een drastisch lager water- en koolstofverbruik dan gebruikelijk, en met een kwaliteit die jarenlang meegaat. Dat is het soort innovatie dat dit platform op grote schaal zal bieden”, benadrukt Sjöblom. De lancering van ‘Recover Blanks’ is bedoeld om ‘de adoptie van gerecyclede katoenvezels’ door de industrie verder te stimuleren. Dit gebeurt door modebedrijven en -merken toegang te bieden tot ‘een collectie merkloze, kant-en-klare basiskledingstukken’.

Een ‘complete bibliotheek’ van afgewerkte stoffen, in samenwerking met TMG en Textil Santanderina

Het aanbod van ‘Recover Fabrics’ bestaat bij de lancering uit meer dan vijftig stoffen, verdeeld over vier productlijnen: ‘The Elite Collection’, ‘The Premier Collection’, ‘The Core Collection’ en ‘Essential Denim Collection’. Deze collecties afgewerkte textielproducten kunnen worden gebruikt voor de productie van alledaagse basiskleding tot unieke, delicate en exclusieve ontwerpen. Deze veelzijdigheid toont de toewijding van Recover om toegankelijke en schaalbare textieloplossingen te bieden. Hiermee wordt voldaan aan de behoeften van zowel grote ketens als kleine, onafhankelijke merken.

Stof uit de ‘Recover Fabrics’ collectie van Recover. Credits: Recover.

Wat betreft de vier lijnen: ‘The Elite Collection’, ontwikkeld in samenwerking met de Portugese fabrikant TMG, omvat premium stoffen die speciaal zijn gemaakt voor overhemden, jassen en hoogwaardige bovenkleding. ‘The Premier Collection’, ontwikkeld in samenwerking met het Spaanse Textil Santanderina, biedt een assortiment ‘verfijnde platte weefsels’, aldus Recover. Deze zijn ideaal voor de productie van chino's, jassen en overhemden, voor zowel casual als formele lijnen.

Het aanbod wordt aangevuld met ‘The Core Collection’. Hierbij wordt niet gespecificeerd met welke fabrikant is samengewerkt. Via deze lijn start Recover met de verkoop van stoffen gemaakt van Recover's RCotton gerecyclede katoenvezels. Het biedt bedrijven een basisassortiment duurzamere stoffen voor de productie van truien, fleece-kleding, T-shirts, sweatshirts of joggingbroeken. De vier lijnen worden afgesloten met de ‘Essential Denim Collection’. Hiermee biedt Recover bedrijven in de sector toegang tot denim met een lagere milieu-impact, geschikt voor de productie van zowel spijkerbroeken als jassen.

Kledingstuk gemaakt met stoffen uit de ‘Recover Fabrics’ collectie van Recover. Credits: Recover.

“Elke stof combineert de gerecyclede katoenvezels van Recover met geavanceerde textielinnovaties van wereldwijd gerenommeerde fabrieken om een ongekende kwaliteit in gerecyclede katoenstoffen te bereiken”, aldus Recover over de nieuwe verticale ‘Recover Fabrics’. De productlijn, zoals eerder vermeld, “presenteert meer dan vijftig stoffen verdeeld over vier zorgvuldig samengestelde collecties, variërend van alledaagse basiskleding tot verfijnde high-end textielproducten”.

De afgewerkte kleding van ‘Recover Blanks’

Naast de verkoop van stoffen, zet Recover een stap vooruit door ook afgewerkte kleding te verkopen met de lancering van de nieuwe verticale ‘Recover Blanks’. Vanuit deze nieuwe bedrijfseenheid biedt het Spaanse bedrijf modemerken nu toegang tot een collectie merkloze basiskleding. Deze kunnen worden gekocht en gebruikt als basis voor een duurzamer en milieuvriendelijker modeaanbod.

“Om de adoptie van gerecyclede katoenvezels verder te stimuleren, heeft Recover ‘Recover Blanks’ ontwikkeld. Dit is een basiscollectie van kant-en-klare, merkloze kledingstukken, waaronder T-shirts, sweatshirts, truien en joggingbroeken, ontworpen voor klanten die op zoek zijn naar vooraf ontworpen duurzame basics”, aldus het bedrijf, dat nu gespecialiseerd is in gerecyclede vezels, stoffen en kleding. “Door verder te gaan dan de levering van ruwe vezels en zich te richten op afgewerkte stoffen” en de verkoop van afgewerkte kleding, “zet Recover een grote stap in zijn missie om de modekringloop te sluiten”, aldus het Spaanse bedrijf. Met deze twee nieuwe verticalen biedt Recover “een traceerbare, schaalbare en impactarme oplossing die vezelinnovatie combineert met textiel-excellentie. Hiermee worden belangrijke uitdagingen aangepakt, zoals de complexiteit van de toeleveringsketen, certificeringsproblemen en inconsistente kwaliteitsnormen in de hele industrie”.

Kledingstuk uit de ‘Recover Blanks’ collectie van Recover. Credits: Recover.

“Deze lancering vat de visie van Recover samen: het combineren van rationele commerciële waarde met hoogwaardige gerecyclede materialen, om modemerken te inspireren om snel, creatief en duurzaam te creëren”, zo vat het Spaanse textielrecyclingbedrijf samen. Dit engagement wordt versterkt door de twee nieuwe pijlers van het bedrijfsmodel. Deze zijn specifiek ontworpen om het gebruik van duurzame vezels te ‘democratiseren’. Hierdoor krijgen “merken van elke omvang, van grote winkelketens tot opkomende merken, gemakkelijke toegang tot hoogwaardige stoffen met een lage milieu-impact”.

Samenvatting Recover, een Spaans pioniersbedrijf in gerecyclede katoenvezels, breidt zijn activiteiten uit met de lancering van ‘Recover Fabrics’ (afgewerkte stoffen) en ‘Recover Blanks’ (merkloze basiskleding).

Het doel van het bedrijf is om via deze diversificatie het gebruik van vezels met een lage milieu-impact in de industrie te ‘democratiseren’. Hierdoor worden ze toegankelijk voor alle modebedrijven, van grote concerns tot opkomende merken.

Het aanbod omvat een ‘bibliotheek’ van meer dan vijftig stoffen, verdeeld over vier collecties, ontwikkeld in samenwerking met partners als TMG en Textil Santanderina, en een lijn van kant-en-klare basiskleding.