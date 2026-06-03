Materialen van het drasland: Ponda's aanpak voor een regeneratieve modeketen

De mode-industrie zoekt continu naar materiaalalternatieven met een lagere impact. De opschaling van innovaties voorbij nichetoepassingen blijft echter een aanzienlijke uitdaging. Voor de Britse startup Ponda ligt het antwoord niet alleen in de ontwikkeling van een nieuw isolatiemateriaal, maar ook in het heroverwegen van de achterliggende landbouwsystemen.

Ponda, opgericht rond het concept van paludicultuur (een vorm van natte landbouw), gebruikt herstelde drasland voor de teelt van vezelrijke gewassen voor de mode. Tegelijkertijd onderzoekt het hoe regeneratieve toeleveringsketens op commerciële schaal kunnen functioneren. Mede-oprichter Julian Ellis-Brown stelt: “We moeten de feiten onder ogen zien: momenteel bestaat slechts ongeveer 0,1 procent van de wereldwijde markt uit next-gen materialen. Het groeit, maar we zijn duidelijk nog niet bij een massale marktacceptatie.”

Ellis-Brown, met een achtergrond in werktuigbouwkunde, is mede-oprichter van het bedrijf samen met Finlay Duncan, Neloufar Taheri en Antonia Jara. Allen zijn afgestudeerd aan postdoctorale ontwerp- en innovatieprogramma's van het Imperial College en het Royal College of Art. De drijfveer van het team is de centrale vraag of een toeleveringsketen voor materialen mogelijk is die inherent herstellend is voor de planeet.

“Dat is de vraag die we aan het begin van onze reis stelden, en die is voor ons altijd centraal gebleven. Het is waar we op terugvallen als onze waarden en onze missie,” legt Ellis-Brown uit aan FashionUnited.

Hun eerste onderzoek leidde hen naar drasland, ecosystemen die doorgaans als onderbenut maar ecologisch krachtig worden gezien. De oprichters begonnen met het fysiek onderzoeken van planten in deze omgevingen op vezelpotentieel, voordat ze deze in het laboratorium verwerkten. “Dat was het echte ontstaansmoment van de verbinding tussen deze omgevingen en de potentiële materialen die eruit zouden kunnen voortkomen,” aldus Ellis-Brown. “Uiteindelijk bracht dat ons bij paludicultuur en Ponda zoals het nu is.”

Wat is paludicultuur?

Paludicultuur – een term die in 1998 door onderzoekers van de Duitse Universiteit van Greifswald is bedacht – verwijst naar natte landbouw. Dit is het proces van het opnieuw nat maken van land terwijl er gewassen op worden verbouwd. Hoewel het in het Verenigd Koninkrijk nog een niche is, krijgt de praktijk steeds meer aandacht nu industrieën op zoek zijn naar ecologisch meer verantwoorde productiesystemen.

Natte landbouw door Ponda. Beeld: Ponda.

De aanpak is nauw verbonden met het behoud van veengebieden, een type drasland dat “meer koolstof vasthoudt dan alle bomen samen op een tiende van het oppervlak”, ondanks dat het minder dan drie procent van het aardoppervlak beslaat. “Ze zijn onze beste opslagplaats van koolstof op het land,” aldus Ellis-Brown.

Het droogleggen van deze omgevingen veroorzaakt bodemdaling – het zinken van het aardoppervlak – wat leidt tot bodemdegradatie en de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 1,9 gigaton CO2. Volgens Ellis-Brown is dit ongeveer twee keer de totale uitstoot van de mode-industrie, “waardoor deze geweldige koolstofputten en biodiversiteitshubs veranderen in enorme koolstofuitstoters”. Het opnieuw nat maken van drasland stopt dit proces, bouwt de koolstof in de bodem weer op en verbetert de veerkracht tegen overstromingen en droogte door het herstel van de natuurlijke waterretentie.

“Het belang van draslandherstel ligt in het omkeren van de effecten van klimaatverandering en het herintroduceren van biodiversiteit – vooral in het Verenigd Koninkrijk, een van de meest beschadigde omgevingen wat betreft biodiversiteit – maar ook in het opbouwen van veerkracht in onze landbouwsystemen,” voegt hij toe.

“Een ander aspect is de veerkracht tegen klimaatverandering. Nu het Verenigd Koninkrijk te maken heeft met nattere winters en hetere zomers, hebben we manieren nodig om de waterstanden in landbouwgebieden te reguleren. Op dit moment is er op drooggelegd land sprake van enorme overstromingen omdat de grond niet meer water kan vasthouden.”

BioPuff: een innovatief isolatiemateriaal uit natte landbouw

Ponda oogst lisdodde – of Typha – uit veengebieden. Dit is een grasachtige plant met bruine bloeiwijzen die tussen april en augustus bloeien. De plant wordt gebruikt voor de creatie van BioPuff, het isolatiemateriaal van het bedrijf dat is ontworpen als alternatief voor synthetische vullingen op basis van fossiele brandstoffen en conventioneel dons.

Het materiaal heeft zes jaar van testen en ontwikkeling ondergaan, waarbij partners uit de industrie de commerciële levensvatbaarheid voor verschillende toepassingen hebben beoordeeld. Een partner, aldus Ellis-Brown, testte BioPuff tegen 22 andere non-wovens en ontdekte dat het “de beste thermische weerstand en isolatie had”.

Ponda Bio wetlands - lisdoddeplant. Beeld: Ponda.

“Een uitdaging waar plantaardige isolatiematerialen van oudsher mee worstelen, is de wasbaarheid,” merkt Ellis-Brown op. “Daar hebben we nu veel vertrouwen in. We hebben BioPuff op een niveau gekregen waarop het conventioneel gewassen kan worden, wat een zeer grote mijlpaal is. Productkwaliteit en een lange levensduur zijn cruciaal als we duurzame producten voor de toekomst willen bouwen.”

Merken als Ahluwalia, Berghaus, Sheep Inc. en Stella McCartney hebben het materiaal allemaal op verschillende manieren verwerkt. Laatstgenoemde heeft BioPuff verwerkt in haar FW24 Falabella-tas. De definitieve versie van het product wordt nu ook geïntegreerd in de systemen van een toenemend aantal fabrieken, nu Ponda de overstap maakt van pilotproductie en vroege merksamenwerkingen naar commerciële schaalbaarheid.

De vroege interesse in het materiaal kwam aanvankelijk van teams voor materiaalinnovatie of duurzaamheid, en af en toe van inkoopafdelingen. Dit verschuift nu naar het algemene ontwerpproces, aangezien duurzaamheid steeds meer wordt geïntegreerd in plaats van als een apart initiatief te worden gezien.

BioPuff isolatiemateriaal. Beeld: Ponda.

Misvattingen aanpakken en omgaan met terughoudende adoptie

Zoals veel materiaalinnovaties heeft Ponda uitdagingen ondervonden op weg naar de commercialisering van een relatief onbekend systeem in het Verenigd Koninkrijk. Een terugkerende misvatting, aldus Ellis-Brown, is dat het bedrijf op een schadelijke manier oogst uit gezonde, natuurlijke drasland, wat volgens hem niet het geval is.

“Wat we proberen te doen, is een zeer schadelijke, extractieve toeleveringsketen omvormen tot een regeneratieve,” legt hij uit. “Wij geloven in een mozaïekbenadering van landbouw en toeleveringsketens. We pleiten niet voor tienduizenden hectaren pure drasland waar één gewas groeit. Het gaat om balans; hoe drasland samenwerken met andere landbouwsystemen, producten en toeleveringsketens om het beste algehele voordeel voor de natuur en voor producten te creëren.”

Boeren waren aanvankelijk terughoudend om een systeem te adopteren dat werd voorgesteld door oprichters van buiten de landbouwsector. De eerste acceptatie kwam uiteindelijk van degenen die op zoek waren naar creatieve oplossingen voor overstromingsgevoelige of moeilijke landoppervlakken. Mond-tot-mondreclame versnelde vervolgens de uitrol, en boerderijen in het hele Verenigd Koninkrijk, waaronder in Cumbria en Lancashire, zijn nu als partners aangesloten.

“Wat we ontdekten, is dat boerennetwerken op zichzelf viraal zijn,” aldus Ellis-Brown. “Boeren praten met boeren en leren van elkaar. Als je iets kunt bieden dat echt economisch haalbaar en interessant is, begint het adoptieproces vanzelf te werken.”

Ponda's 'Make Wetlands Wet Again'-pet. Beeld: Ponda.

De gefragmenteerde toeleveringsketens in de mode hebben extra barrières opgeworpen voor nieuwe materialen die de markt betreden. Als reactie hierop is Ponda zich meer gaan richten op productontwikkeling. Het bedrijf houdt niet alleen toezicht op de materiaalproductie, maar ook op de ontwikkeling van kledingstukken om de markttoegang te vergemakkelijken. Binnen dit merchandisingmodel wordt momenteel gewerkt aan een reeks hoeden en gilets van BioPuff, terwijl Ponda verder op zoek is naar groothandelspartnerschappen met kledingmerken die dezelfde missie delen.

Meetbare data in een industrie die steeds meer wordt bepaald door traceerbaarheid

Ondanks de hindernissen ziet Ponda volgens Ellis-Brown “honderd procent” potentieel voor langetermijnopschaling en een bredere adoptie in de hele industrie. Naast de voordelen voor biodiversiteit en koolstof blijft het bedrijf investeren in technologieën die zijn ontworpen om de waardepropositie van BioPuff te versterken.

Een recente ontwikkeling is een technologie die zaden omzet in pellets die met drones kunnen worden gezaaid, waardoor drasland efficiënter en betaalbaarder kunnen worden hersteld. “Wat we echt proberen te bouwen, is meer een platform voor draslandmaterialen dan alleen een BioPuff- of isolatiebedrijf,” merkt Ellis-Brown op, wijzend op een bredere missie.

Nu de duurzaamheidsregelgeving en transparantie-eisen in de mode toenemen, heeft Ponda zich sterk gericht op dataverzameling en een infrastructuur voor traceerbaarheid. Het bedrijf heeft benchmarks en traceerbaarheid ingebouwd in het hele proces, waarbij variabelen zoals grondwaterstanden, koolstofabsorptie en emissies in de systemen worden gemonitord.

Ponda's samenwerking met Ahluwalia en Berghaus. Beeld: Ponda.

Ponda werkt samen met organisaties als de Lancashire Wildlife Trust en de Liverpool John Moores University om de milieu-impact te meten. Hiervoor worden instrumenten gebruikt zoals koolstoffluxtorens, eDNA-monsters om de impact op de biodiversiteit te meten, en peilbuizen om de grondwaterstanden te begrijpen.

“We hebben deze zeer rijke databronnen van onze pilotlocaties, die worden gebruikt voor onze eigen levenscyclusanalyse,” aldus Ellis-Brown. “Wat echt opwindend is, is dat er zoveel potentiële voordelen zijn van deze ecosystemen en toeleveringsketens. Verschillende bedrijven hechten misschien het meest aan biodiversiteit, water of koolstof, en er zijn veel verschillende verhalen die merken kunnen bouwen rond producten die uit deze systemen voortkomen.”

Wereldwijde samenwerking: Ponda's uitbreiding in Europa

Nu Ponda zijn volgende groeifase nadert, zoekt het door durfkapitaal gesteunde bedrijf verdere investeringen om de opschaling en technologische ontwikkeling te ondersteunen via een nieuw gelanceerde crowdfundingcampagne met Republic Europe.

Het bedrijf heeft eerder erkenning gekregen van organisaties als Parley for the Oceans en de H&M Foundation, die Ponda in 2022 de Global Change Award toekende. Een financieringsronde van 2,4 miljoen Amerikaanse dollar in november bracht de totale financiering op 6,6 miljoen Amerikaanse dollar.

Nu, in een missie om naar een bredere commerciële levering toe te werken, staat de nieuwe financieringscampagne open voor potentiële deelnemers in het Verenigd Koninkrijk en de EU. De eerste private lancering eerder deze week wordt op een later tijdstip gevolgd door een publieke uitrol, waardoor het grote publiek de regeneratieve productiemethode kan steunen als ze geïnteresseerd zijn.

Ponda Bio Seeing Red Skywalker Jacket. Beeld: Raphael Manzo/Ponda.

De betrokkenheid bij het vasteland van Europa weerspiegelt de groeiende samenwerking van Ponda met spelers uit de industrie in de regio. Het bedrijf opereert binnen twee Horizon Europe-projecten van 10 miljoen euro rond paludicultuur – PaluWise en PaluSDemos – die beide gericht zijn op de opschaling van de methode in heel Europa.

Duitsland en Nederland komen naar voren als belangrijke markten, waar praktijken voor het behoud van veengebieden al meer gevestigd zijn. In Nederland heeft Ponda twee ton zaadpellets geleverd en is het van plan deel te nemen aan de jaarlijkse oogst van dit jaar, terwijl het zijn eigen op maat gemaakte lagedruk-oogstmachine test.

“Je kunt niet met een tractor op drasland rijden, dus hebben we een rupsmachine gemaakt met minder bodemdruk dan een menselijke voet,” legt Ellis-Brown uit. “Nederland wordt echt belangrijk op dit gebied, er vormt zich een echte gemeenschap rond drasland die mode, natuurbehoud, onderzoek en wetenschap met elkaar verbindt.”

Voor Ellis-Brown is het langetermijndoel het creëren van een op drasland gebaseerde toeleveringsketen die zowel schaalbaar als economisch levensvatbaar is voor boeren. “Succes gaat over het maken van iets dat repliceerbaar, schaalbaar en gemakkelijk te gebruiken is, terwijl we ervoor zorgen dat de mensen die er het meest door worden beïnvloed, de beheerders van het land, ervan profiteren,” aldus Ellis-Brown. “Boeren is geen gemakkelijk of over het algemeen winstgevend beroep. Een belangrijke maatstaf voor succes voor ons is het bouwen van systemen die boeren helpen een betrouwbaarder en veerkrachtiger inkomen te creëren.”