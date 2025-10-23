McQueen, eigendom van Kering, overweegt banenreductie op hoofdkantoor

Modemerk McQueen, eigendom van de herstellende luxegroep Kering, start een strategische herziening. Het bedrijf overweegt 55 banen te schrappen op het hoofdkantoor in Londen. Dit bevestigt Kering donderdag na een bericht van WWD.

Deze 55 banen komen overeen met twintig procent van het personeelsbestand op het hoofdkantoor, aldus Kering. McQueen heeft “een programma gelanceerd om het bedrijf in de komende drie jaar weer duurzaam winstgevend te maken”, aldus een verklaring aan de Amerikaanse vakwebsite Women's Wear Daily (WWD). “Als onderdeel van een volledige strategische herziening van onze wereldwijde activiteiten, herstructureren we ons Britse hoofdkantoor en verminderen we de complexiteit op onze internationale markten”, voegt het merk toe.

Kering “steunt McQueen volledig in zijn strategische transformatie. We zijn ervan overtuigd dat de genomen maatregelen de positie van het huis op de wereldwijde luxemarkt zullen versterken en ervoor zullen zorgen dat het perfect aansluit bij zijn strategische doelstellingen en operationele behoeften”, aldus een verklaring aan AFP.

McQueen is een van de merken van luxegroep Kering, waartoe ook Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga en Bottega Veneta behoren. De omzet wordt niet gespecificeerd, maar de divisie ‘andere huizen’, waartoe het merk behoort, realiseerde in het derde kwartaal een omzetdaling van vijf procent tot 652 miljoen.

Woensdag publiceerde Kering een omzetdaling van tien procent in het derde kwartaal tot 3,4 miljard euro. De daling, nog steeds gedrukt door vlaggenschipmerk Gucci, was echter beter dan de marktverwachtingen. Het was de eerste financiële publicatie sinds de komst van de nieuwe algemeen directeur Luca de Meo in september, die het tij wil keren.

De groep kondigde zondagavond de verkoop van zijn beautytak aan L'Oréal aan voor vier miljard euro. “We zullen onze schulden moeten blijven afbouwen en, waar nodig, sommige van onze merken rationaliseren, reorganiseren en herpositioneren”, aldus Luca de Meo bij zijn benoeming.

Woensdag herinnerde Jean-Marc Duplaix, adjunct-directeur van Kering, er tijdens een gesprek met financiële analisten aan dat ‘we met betrekking tot de portefeuille, uiteraard heel open, zoals we altijd hebben gedaan, de relevantie van onze activa zullen onderzoeken’.