Mede-oprichters Na-kd en Monki richten on-demand productiebedrijf op

Magnus Hjörne en Adam Friberg, beide mede-oprichters van diverse modebedrijven, lanceren nu hun eigen on-demand productiebedrijf voor de mode-industrie, aldus een persbericht. Het bedrijf heeft de naam RunForIt gekregen.

“In de tijd van overconsumptie, ligt de heilige graal voor de mode-industrie in full-scale on-demand productie,” aldus het persbericht. “Het is ontzettend uitdagend om dit te implementeren op een manier die werkt voor zowel de klant als voor een een winstgevend bedrijf, maar door nieuwe samenwerkingen met verschillende partijen, zullen Magnus en Adam collecties maken die zowel on-demand als op een verantwoorde manier geproduceerd zijn.”

Het platform RunForIt is wereldwijd beschikbaar in 82 landen en levering binnen tien dagen is mogelijk voor het gros van de landen. “We kunnen de oplossingen pluggen in het bestaande platform van klanten en ook nieuwe digitale winkels creëren via diverse oplossingen.”

Magnus Hjörne is een van de mede-oprichters van Na-kd waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de wholesale-tak van het bedrijf. Adam Friberg is op zijn beurt mede-oprichter van de merken Avavav, Cheap Monday, Weekday en Monki, aldus het persbericht.