Medewerkers Lovisa voeren internationale actie ook in België en Nederland

Medewerkers van het Australische juwelenmerk Lovisa voeren aanstaande vrijdag 1 juli actie in onder andere Nederland en België, zo blijkt uit een persbericht van vakbond FNV. Hierbij zullen ook vakbonden van een verschillende andere Europese landen betrokken zijn. De vakbonden bundelen internationaal hun krachten om de directie van het merk lonen ‘met spoed’ te laten uitbetalen.

Medewerkers in de winkels zouden onder het minimumloon betaald worden en loonstrookjes zouden niet uitbetaald worden. Ook zouden Nederlandse werknemers vaak ingezet worden in België, vaak zonder reiskosten vergoeding. Linda Vermeulen, de bestuurder van FNV Handel, deelt over het bestuur van het merk: “Ze trekken voortdurend nieuwe mensen aan en jagen hen dan weer weg door niet of te weinig uit te betalen. Wij voeren nu actie om deze carrousel te stoppen.”

In België zal het Lovisa personeel op 1 juli het werk volledig neerleggen en actie voeren voor de deur van de winkel in Brussel. In Nederland houden de medewerkers een zogenoemde ‘speak-up-actie’: op vrijdag en gedurende het weekend zullen zij flyers uitdelen en met klanten delen wat er misgaat in hun winkel.

Tot dusver zou de directie van Lovisa ‘geen tot weinig’ gehoor gegeven hebben aan de meldingen omtrent dit onderwerp door medewerkers en vakbonden, zo blijkt uit het persbericht.