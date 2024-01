Medewerkers Michael Kors richten vakbondsgroep op

Medewerkers van het distributiecentrum van Michael Kors in Venlo slaan de handen ineen met de FNV. Zo meldt de vakbond in een nieuwsbericht.

De FNV benadrukt de schrijnende situatie waarin de distributiemedewerkers zich dagelijks bevinden: zij krijgen een minimumloon van 13,27 euro per uur, terwijl luxe modegigant Michael Kors er als het ware ‘met de buit vandoor gaat’. “Door de medewerkers in Venlo worden de mode-items verkocht en maakt het Amerikaanse bedrijf wereldwijd een miljardenomzet en een miljoenenwinst,” aldus de FNV.

Volgens de FNV kan dit eerlijker. Te beginnen met een ondernemingsraad. Die heeft Michael Kors niet, maar is wel wettelijk verplicht, zo meldt de FNV. Ook zijn er geen loonschalen: iemand met meer ervaring wordt daar niet financieel voor beloond.

Medewerkers willen dat hun ervaring beloond wordt. De vakbondsgroep eist meer van het Amerikaanse bedrijf. Te weten: respect, hier is de vakbondsgroep een petitie voor begonen, en een loonsverhoging van 14 procent. Michael Kors heeft sinds 2016 een distributiecentrum in Venlo. Binnen het bedrijf zijn ongeveer 300 medewerkers in dienst. De medewerkers maken de bekende tassen, schoenen, horloges en kleding voor winkels in Europa en het Midden-Oosten.