Medewerkers van Wehkamp zijn in staking

Medewerkers van een distributiecentrum van Wehkamp, in het Gelderse Maurik, zijn in staking. Dat melden meerdere nationale media, waaronder Trouw en De Telegraaf. Gisteren verliep een ultimatum van vakbond FNV, dat van de e-tailer eist dat het een beter sociaal plan ontwikkelt voor de 82 werknemers die worden ontslagen als gevolg van een reorganisatie bij het bedrijf. Daarover werd geen akkoord bereikt. De medewerkers van het distributiecentrum legden vervolgens het werk neer. Bij het distributiecentrum werken 51 mensen.

De FNV onderhandelde al drie keer met Wehkamp over een sociaal plan. De vakbond eist dat Wehkamp de getroffen werknemers goede ontslagvergoedingen biedt, evenals betere vergoedingen voor loopbaanbegeleiding en omscholing. Dit om de werknemers een grotere kans op een andere baan te bieden.

De eigenaar van Wehkamp, de Britse investeringsmaatschappij Apax Partners, wil het distributiecentrum in Maurik sluiten en verkopen. Die reorganisatie treft ook het hoofdkantoor, zo schrijft de FNV. Volgens de vakbond is er geen financiële noodzaak voor de reorganisatie. Aklalouch: ‘Apax wil gewoon meer winst maken. Dan mag daar ook wel iets fatsoenlijks tegenover staan voor de medewerkers die zich jarenlang altijd keihard voor het bedrijf hebben ingezet.”

Wehkamp is “zeer teleurgesteld” over de staking en wil verder in gesprek met FNV, zo is in De Telegraaf te lezen. Het bedrijf zegt moeite te hebben gedaan voor een goed sociaal plan. “Binnen dat sociaal plan staat de begeleiding van medewerkers naar ander werk centraal en daarvoor wil Wehkamp zich maximaal inzetten. FNV heeft op haar beurt echter geen concrete tegenvoorstellen gedaan en dat is niet alleen teleurstellend, maar ook niet in het belang van de medewerkers en het bedrijf.”

‘We hadden (de staking) liever voorkomen, maar de mensen bij Wehkamp zijn het echt zat', aldus Ali Aklalouch, bestuurder van FNV Handel, in een bericht op de website van de FNV. 'Steeds meer collega’s sluiten zich nu aan bij de FNV en doen mee aan de staking.’ De FNV verwacht dat ook werknemers van het hoofdkantoor van Wehkamp in Zwolle zich bij de staking zullen voegen.