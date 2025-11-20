Medewerkers Wibra krijgen circulaire sokken cadeau uit de koker van Vodde

Medewerkers van Wibra ontvangen dit jaar een bijzonder kerstcadeau: 100 procent circulaire sokken, gemaakt van ooit door henzelf gedragen werkkleding. Het idee komt van recyclespecialist Vodde. Voor zover bekend komen de circulaire sokken niet in de winkels terecht.

Op het hoofdkantoor van Wibra werd de oude bedrijfskleding verzameld. Textielinzamelaar Sympany haalde dat op voor een check op kwaliteit in het sorteercentrum. Vodde liet het geschikte materiaal verwerken tot vezels, garens en uiteindelijk die sok.

De samenwerking met Vodde sluit aan bij Wibra’s ambitie om textielresten slimmer te gaan gebruiken. Er lopen al meerdere initiatieven die passen binnen de MVO-strategie ‘Samen Vooruit’. Zo staan sinds vorig jaar in alle Wibra-winkels inzamelbakken van Sympany.

Voor Vodde is deze werkwijze niet nieuw. Het bedrijf werkt al jaren samen met Sympany, dat allerlei soorten textiel inzamelt, van politieuniformen tot post-consumer afval. In de normale gang van zaken gaan deze ‘oude vodden’ naar een partner in Zuid-Europa, waar alles eerst op kleur, materiaal en kwaliteit wordt gesorteerd en toevoegingen zoals knopen, ritsen en labels worden verwijderd. Daarna wordt het textiel vervezeld tot pulp waarvan Vodde weer garens laat spinnen. In het atelier in Tilburg worden de kwaliteitstesten uitgevoerd en worden de ontwerpen zoals de sok voor Wibra gemaakt.

In Nederland gooien we jaarlijks zo’n 554 kiloton textiel weg. Ondertussen staan er ambitieuze beleidsplannen op de agenda: in 2030 moet Nederland voor de helft circulair zijn en in 2050 volledig. Met de duurzame sokkengarens wil Vodde daarin het voortouw nemen.