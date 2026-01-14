Mediaberichten: sluiting dreigt voor Giambattista Valli

Het merk Giambattista Valli bevindt zich in een zeer complexe fase die tot sluiting kan leiden. De oorzaak, volgens Il Foglio, zijn de schulden die de omzet van het label ver overstijgen. “We weten niet of we de lente halen”, laat een directeur van het bedrijf weten aan de door Giuliano Ferrara opgerichte krant.

De opgebouwde schulden, die de omzet ver overstijgen, zijn de boosdoener. Valli heeft tot eind januari de tijd om een redder te vinden die het merk overneemt van de familie Pinault. FashionUnited heeft contact opgenomen met het merk voor commentaar op deze geruchten.

Artémis, het investeringsfonds van de familie Pinault dat in 2017 voor het eerst in modehuis Giambattista Valli investeerde, is sinds 2021 de referentieaandeelhouder van het merk. Volgens een bericht van Glitz Paris afgelopen voorjaar bedroegen de opgebouwde verliezen van het modehuis begin 2025 enkele tientallen miljoenen euro. Deze zouden in januari 2025 door de familie Pinault worden aangezuiverd. Het fonds Artémis heeft dit destijds niet bevestigd noch ontkend.

De oprichting van het eigen merk van Giambattista Valli, permanent lid van de Parijse Fédération de la Haute Couture, was in 2005.

Artémis is opgericht in 1992. Dit gebeurde toen François Pinault besloot zijn meerderheidsbelang in Ppr over te dragen. Ppr werd opgericht in 1963 en in 2013 omgedoopt tot Kering. Het doel: een lichte structuur als familiaal investeringsvehikel voor investeringen in bedrijven met een sterk groeipotentieel.

Artémis heeft een reeks prestigieuze overnames gedaan. De portefeuille omvat, naast Giambattista Valli, onder meer 42,3 procent van Kering en 28,52 procent van Puma. Ook Courrèges is onderdeel van de portefeuille, waarvan Artémis in 2018 referentieaandeelhouder werd.