Meer banen getroffen door sluiting van Duits Zalando-logistiekcentrum dan verwacht

De geplande sluiting van het Zalando-logistiekcentrum in Erfurt treft volgens de ondernemingsraad waarschijnlijk aanzienlijk meer banen dan eerder gedacht. Dit meldt dpa donderdag. Het persbureau baseert zich op Tony Krause, de voorzitter van de ondernemingsraad van Zalando in Erfurt. Volgens hem zijn meer dan drieduizend werknemers getroffen door de beslissing van het bestuur van het concern. Naast het vaste personeel gaat het ook om uitzendkrachten en medewerkers van externe dienstverleners. Sommigen van hen zijn al meerdere jaren op de locatie werkzaam.

De ondernemingsraad plant nu een bijeenkomst voor alle getroffenen om hen te informeren over de huidige situatie en mogelijke vervolgstappen. Een uitdaging is de organisatie van een geschikte locatie voor enkele duizenden mensen. Veel werknemers zijn onzeker over hun professionele toekomst.

Ondersteuning komt van het Duitse arbeidsbureau. Vanaf maandag stelt het bureau contactpersonen beschikbaar voor de medewerkers binnen het bedrijf. Het doel is snelle en eenvoudige advisering in de huidige situatie. Vanwege de urgentie krijgen medewerkers met een tijdelijk contract voorrang.

De beslissing om de grote logistieke locatie te sluiten, verraste vorige week zowel de ondernemingsraad als de regionale en lokale politiek. Ook vakbond Verdi uit kritiek op de aanpak van het bedrijf. De vakbond ziet economische redenen voor de sluiting, met name de mogelijkheid om op andere locaties goedkoper te opereren.