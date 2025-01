Meer bezoekers in de Duitse binnensteden

Afgelopen jaar zijn er in de winkelstraten in Duitsland meer mensen geteld dan in 2023. Op drie locaties is de stijging bijzonder sterk.

Hogere bezoekersaantallen in 2024

In Duitse binnensteden was er in 2024 volgens een analyse iets meer te doen dan het jaar ervoor. De bezoekersaantallen lagen volgens een analyse van dataportal Hystreet landelijk gezien ongeveer 1,5 procent hoger. In de aanloop naar Kerstmis werd een plus van vier procent opgetekend.

Kijkend naar het hele jaar werden volgens Hystreet de meeste passanten geteld op twee winkelstraten in München: De Kaufinger Straße kwam uit op 30,5 miljoen, de Neuhauser Straße op 29 miljoen. Op de plaatsen drie en vier lagen de Zeil in Frankfurt (23,7 miljoen) en de Georgstraße in Hannover (23,3 miljoen). De sterkste groei ten opzichte van het voorgaande jaar was te zien op de Kaufinger Straße (5,8 procent), de Hauptstraße in Heidelberg (5,7 procent) en de Jungfernstieg in Hamburg (5,5 procent).

Als gevolg van het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland constateerde het portaal in de zomer in sommige steden aanzienlijk hogere bezoekersaantallen dan gebruikelijk. Het was vooral druk in de speelsteden.

HDE: Retailers niet tevreden met kerstverkopen

De bezoekersaantallen worden door Hystreet in ongeveer 110 steden op 322 locaties met laserscanners 24 uur per dag, het hele jaar door volautomatisch geteld. Volgens het bedrijf ligt de meetnauwkeurigheid op 99 procent.

Hoewel er in de binnensteden vorig jaar meer bedrijvigheid was, waren veel retailers toch niet tevreden met hun omzet. De Duitse Handelsvereniging (HDE) had in november haar prognose voor 2024 naar beneden bijgesteld. Reëel, dus gecorrigeerd voor inflatie, wordt een omzet op het niveau van het voorgaande jaar verwacht. Definitieve cijfers zijn nog niet beschikbaar. Ook de kerstverkopen verliepen volgens HDE niet zo goed als gehoopt.